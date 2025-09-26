Ipsen et BioLabs Hôtel-Dieu décernent le Golden Ticket Ipsen 2025 à DETERA Therapeutics

Paris, le 26 septembre 2025 – BioLabs Hôtel-Dieu, en partenariat avec Ipsen, annoncent aujourd'hui que DETERA Therapeutics s'est vu décerner le Golden Ticket Ipsen 2025 . Ce prix offre un an d'accès gratuit à un laboratoire et à des bureaux au sein de BioLabs Hôtel-Dieu , situé dans l'écosystème de l' AP-HP (Assistance Publique–Hôpitaux de Paris) .

Le programme Golden Ticket soutient les entreprises biotechnologiques en phase de démarrage en leur donnant accès à des laboratoires entièrement équipés, à des bureaux et à la communauté d'innovation de BioLabs. En outre, le lauréat bénéficiera d'un engagement direct avec les experts en R&D d'Ipsen dans les maladies rares, ce qui lui garantira des conseils scientifiques ciblés dans des domaines essentiels à l'avancement de son programme.

Finalistes 2025

Trois start-ups avaient été présélectionnées pour leur excellence scientifique et leur impact potentiel sur les patients :

StarkAge Therapeutics – Conjugués anticorps-médicaments ciblant les cellules sénescentes pour traiter le cancer, la fibrose et les maladies liées à l'âge.

– Conjugués anticorps-médicaments ciblant les cellules sénescentes pour traiter le cancer, la fibrose et les maladies liées à l'âge. DETERA Therapeutics – Une nouvelle thérapie peptidique préservant la fonction rénale dans la glomérulonéphrite croissantique.

– Une nouvelle thérapie peptidique préservant la fonction rénale dans la glomérulonéphrite croissantique. InFocus Therapeutics – Petites molécules disponibles par voie orale corrigeant les erreurs d'épissage de l'ARN dans le cancer et les troubles neurologiques.





Après examen par des experts, DETERA Therapeutics a été sélectionnée pour la solidité de sa plateforme, la faisabilité de sa transposition et sa pertinence clinique.

« Le Golden Ticket incarne notre volonté de soutenir concrètement les jeunes pousses les plus prometteuses de la biotech française. En leur offrant un tremplin vers la croissance, nous contribuons à faire émerger les innovations de demain », déclare Dominique Bery, Directrice Générale France d’Ipsen.

« Au BioLabs Hôtel-Dieu, notre mission est de fournir aux startups l’infrastructure, les services et l’environnement dont elles ont besoin pour se consacrer pleinement à l’avancement de leur recherche. Le Golden Ticket Ipsen s’inscrit dans cette mission en offrant non seulement l’accès à nos laboratoires entièrement équipés et à notre communauté collaborative, mais également la possibilité de se connecter directement avec les experts R&D de classe mondiale d’Ipsen.

En s’associant à des entrepreneurs biotechnologiques pionniers, Ipsen contribue à accélérer la transformation des idées audacieuses en solutions concrètes pour les patients en oncologie, neurosciences, maladies rares et au-delà. Accueillir ce Golden Ticket au cœur de Paris, au sein de l’Hôtel-Dieu et en partenariat avec l’AP-HP, renforce notre engagement à placer l’innovation au centre même de l’écosystème de santé, là où startups, industrie, hôpitaux et patients se rencontrent », souligne Christophe Tallec, Directeur de site, BioLabs Hôtel-Dieu.

« Grâce au Golden Ticket Ipsen, une nouvelle page s’ouvre pour DETERA Therapeutics. La collaboration avec Ipsen et BioLabs boostera le développement de notre premier produit et contribuera largement au succès de la société, assurément », témoigne Lyse Santoro , CEO de DETERA Therapeutics.

À propos du Golden Ticket Ipsen au BioLabs Hôtel-Dieu

Le Golden Ticket Ipsen offre un accès entièrement sponsorisé pendant un an à 2 000 m² de laboratoires et de bureaux ultramodernes au BioLabs Hôtel-Dieu , ainsi qu'à l'accès au réseau mondial de BioLabs, présent en Europe, aux États-Unis et en Asie. Les lauréats bénéficient également de conseils scientifiques et stratégiques personnalisés de la part d'experts d' Ipsen et d'une proximité unique avec l'écosystème hospitalier de l' AP-HP , favorisant les opportunités de transfert de la recherche fondamentale vers la pratique clinique.

A propos d’Ipsen

Nous sommes un groupe biopharmaceutique mondial focalisé sur la mise au point de médicaments innovants pour les patients dans trois domaines thérapeutiques : l’Oncologie, les Maladies Rares et les Neurosciences. Notre portefeuille de produits en R&D s’appuie sur l’innovation interne et externe et sur près de 100 ans d’expérience de développement au sein de hubs mondiaux aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni. Nos équipes, présentes dans plus de 40 pays, et nos partenariats à travers le monde nous permettent de proposer nos médicaments aux patients dans plus de 100 pays.

Ipsen est coté à Paris (Euronext : IPN) et aux Etats-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d’informations, consultez ipsen.com.

À propos de BioLabs Hôtel-Dieu

BioLabs Hôtel-Dieu fait partie du réseau mondial BioLabs de laboratoires collaboratifs, qui fournit des laboratoires et des bureaux entièrement équipés aux start-ups en phase de démarrage dans le domaine des sciences de la vie. Situé dans l'hôpital historique de l'Hôtel-Dieu à Paris, en partenariat avec l'AP-HP, le site favorise la collaboration entre les start-ups, les cliniciens, les universités et l'industrie afin d'accélérer l'innovation au profit des patients.

A propos de DETERA Therapeutics

DETERA Therapeutics développe des thérapies peptidiques innovantes pour les maladies rénales rares. Leur approche vise à intervenir tôt dans la glomérulonéphrite en croissant, stoppant la dégradation des glomérules rénaux et protégeant la fonction rénale avant que les dommages ne deviennent irréversibles, offrant ainsi une nouvelle perspective sur le traitement de ces pathologies.

