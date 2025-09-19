Ipsen-Bylvay (odévixibat) approuvé au Japon pour le traitement d'une maladie du foie (CIFP)

Ipsen SA IPN.PA :
* BYLVAY® (ODÉVIXIBAT) APPROUVÉ AU JAPON POUR LE TRAITEMENT D'UNE MALADIE RARE DU FOIE (CIFP)
Texte original nGNE2D0VCF Pour plus de détails, cliquez sur IPN.PA
(Rédaction de Gdansk)
Ipsen SA IPN.PA :
* BYLVAY® (ODÉVIXIBAT) APPROUVÉ AU JAPON POUR LE TRAITEMENT D'UNE MALADIE RARE DU FOIE (CIFP)
Texte original nGNE2D0VCF Pour plus de détails, cliquez sur IPN.PA
(Rédaction de Gdansk)
|115,1000 EUR
|Euronext Paris
|+0,79%
(AOF) - Le ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a approuvé le Bylvay d’ Ipsen pour le traitement du prurit associé à la cholestase intra-hépatique familiale progressive (CIFP). La CIFP regroupe plusieurs maladies génétiques rares ... Lire la suite
Dassault Aviation décroche de plus de 5% vendredi à la Bourse de Paris, signant la plus forte baisse de l'indice SBF 120, suite à une note défavorable de Goldman Sachs dans laquelle la banque d'affaires américaine initie le titre à la vente. Dans une étude consacrée ... Lire la suite
Le président du Comité national des pêches Olivier Le Nézet a annoncé vendredi "un dispositif de 12 millions d'euros sur deux ans" dédié à des projets de modernisation de la flotte et financé par la taxe éolienne. "Pour la première fois, la pêche elle-même prend ... Lire la suite
Entre fantasmes et réalités économiques, la fameuse taxe Zucman est au coeur des débats. Justice fiscale ou bombe économique, cette taxe prélevée à hauteur de 2 % sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros concernerait 1 800 foyers français. Comment ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer