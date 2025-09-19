 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 868,83
+0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ipsen-Bylvay (odévixibat) approuvé au Japon pour le traitement d'une maladie du foie (CIFP)
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 14:04

Ipsen SA IPN.PA :

* BYLVAY® (ODÉVIXIBAT) APPROUVÉ AU JAPON POUR LE TRAITEMENT D'UNE MALADIE RARE DU FOIE (CIFP)

Texte original nGNE2D0VCF Pour plus de détails, cliquez sur IPN.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

IPSEN
115,1000 EUR Euronext Paris +0,79%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ipsen (Crédit: / Adobe Stock)
    Ipsen : le produit Bylvay approuvé au Japon dans une indication
    information fournie par AOF 19.09.2025 14:28 

    (AOF) - Le ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a approuvé le Bylvay d’ Ipsen pour le traitement du prurit associé à la cholestase intra-hépatique familiale progressive (CIFP). La CIFP regroupe plusieurs maladies génétiques rares ... Lire la suite

  • Dassault Aviation (Crédit: / Wikimedia Commons / Oleg Belya)
    Dassault Aviation plombé par le pessimisme de Goldman Sachs
    information fournie par Zonebourse 19.09.2025 14:25 

    Dassault Aviation décroche de plus de 5% vendredi à la Bourse de Paris, signant la plus forte baisse de l'indice SBF 120, suite à une note défavorable de Goldman Sachs dans laquelle la banque d'affaires américaine initie le titre à la vente. Dans une étude consacrée ... Lire la suite

  • Emmanuel Macron
    Un fonds de 12 millions dédié à la modernisation de la flotte: "une première" pour les pêcheurs
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.09.2025 14:15 

    Le président du Comité national des pêches Olivier Le Nézet a annoncé vendredi "un dispositif de 12 millions d'euros sur deux ans" dédié à des projets de modernisation de la flotte et financé par la taxe éolienne. "Pour la première fois, la pêche elle-même prend ... Lire la suite

  • Qui ment sur la taxe Zucman ?
    "On va pas se fâcher" : Qui ment sur la taxe Zucman ?
    information fournie par Ecorama 19.09.2025 14:10 

    Entre fantasmes et réalités économiques, la fameuse taxe Zucman est au coeur des débats. Justice fiscale ou bombe économique, cette taxe prélevée à hauteur de 2 % sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros concernerait 1 800 foyers français. Comment ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank