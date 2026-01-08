L'Europe sur de faibles variations avant le rapport sur l'emploi américain

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

Les principales Bourses européennes ont ouvert sur de faibles variations jeudi dans un contexte d'attentisme avant la publication vendredi du rapport mensuel officiel sur l'emploi américain, tandis que le risque géopolitique demeure.

À Paris, ‍le CAC 40 perd 0,11% à 8.224,32 points vers 08h20 GMT. À Londres, le FTSE 100 recule de 0,34%, tandis qu'à Francfort, le Dax grignote 0,06%.

L'indice EuroStoxx 50 décline de 0,01% et le FTSEurofirst 300 de 0,20%. Le Stoxx 600 fléchit de 0,15%, pénalisé essentiellement ‌par les ressources de base, l'énergie et la consommation.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,24% pour le Dow Jones, de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,27% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance en ​ordre dispersé.

Après des premiers indicateurs mitigés publiés cette semaine sur le marché de l'emploi américain, les investisseurs attendent le rapport ⁠clé du département du Travail sur les créations de postes, les salaires et le taux chômage pour le mois de décembre.

Cette statistique doit permettre au marché d'ajuster les anticipations sur la trajectoire des taux de la Réserve ⁠fédérale américaine (Fed) pour 2026.

Avant cela, d'autres indicateurs économiques ‍sont attendus ce jeudi comme les prix à la production et le sentiment économique en zone ⁠euro, tandis qu'outre Atlantique sont prévus les chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage.

Sur le plan géopolitique, les derniers développements sur le Groenland et le Venezuela sont surveillés, même si le marché garde globalement son calme.

Les derniers messages publiés par le président américain Donald Trump sur les ​réseaux sociaux sont en revanche de nature à provoquer un peu plus de nervosité. Le locataire de la Maison blanche veut empêcher les entreprises de la défense de verser des dividendes ou de racheter leurs propres actions. Il a également menacé d'interdire aux sociétés de ⁠Wall Street d'acheter des logements individuels afin de réduire les prix de l'immobilier.

"Même si les détails sont flous et ​la mise en œuvre complexe, une intervention accrue de l'Etat créerait de l'incertitude et augmenterait la ​prime de risque sur les marchés", ​écrit Mohit Kumar, économiste chez Jefferies.

Dans l'actualité des entreprises, le secteur britannique de la distribution est particulièrement présent. Tesco chute de 5,50%, les ​ventes à périmètre comparable du groupe étant ressorties inférieures aux prévisions.

AB Foods, ⁠qui a averti d'une baisse de son bénéfice annuel en raison notamment de la faible demande dans ses magasins Primark en Europe, plonge logiquement de 10,20%.

Marks & Spencer, de son côté, prend 0,70% après avoir fait état d'une hausse de 5,6% de ses ventes de produits alimentaires à périmètre comparable au cours du trimestre de Noël.

A Paris, Sodexo avance de 0,50% après avoir fait état d'une croissance modérée de son chiffre d'affaires ‌au premier trimestre, tandis qu'OVH bondit de 7% à la faveur d'une hausse de son chiffre d'affaires organique au premier trimestre.

Dassault Aviation progresse de 2,3%, le groupe ayant relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel à la suite de la publication de ses chiffres de livraisons pour 2025.

Soitec (+5,11%), qui a annoncé avoir nommé Laurent Rémont au poste de directeur général à compter d'avril 2026, est bien orienté, tandis que LVMH, qui a annoncé la nomination d'Amandine Ohayon comme directrice générale de Givenchy à compter du 9 janvier, cède près de 1%.

(Rédigé ‌par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)