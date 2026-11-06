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IonQ dévisse avec la tech, les prévisions rassurent Jefferies
information fournie par AOF 06/11/2026 à 11:54

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(Zonebourse.com) - IonQ a chuté de 10,53% jeudi à Wall Street, avant de rebondir après la publication de ses résultats. Jefferies maintient sa recommandation "Acheter", mais ramène son objectif de cours de 80 à 65 dollars.

IonQ n'y a évidemment pas échappé. A Wall Street, le groupe américain spécialisé dans l'informatique quantique a terminé la séance d'hier en chute de 10% à 26,43 dollars, dans un marché marqué par le décrochage des valeurs technologiques. Le Nasdaq a perdu 5,5%, tandis que les ventes sur les titres liés à l'intelligence artificielle et aux semi-conducteurs ont touché le secteur quantique. Cette chute a précédé la publication des résultats du 3e trimestre du groupe. Le titre a ensuite regagné 4,9% dans les échanges après clôture.

Des revenus records, une rentabilité encore à construire

IonQ a confirmé un chiffre d'affaires trimestriel de 173,8 millions de dollars, en hausse de 336%. L'activité IonQ Platform progresse de 127%, à 90,3 millions, tandis que SkyWater apporte 83,5 millions. Le groupe relève sa prévision de revenus pour 2026 entre 505 et 515 millions de dollars et annonce des engagements contractuels restant à comptabiliser en chiffre d'affaires de 1,2 milliard.

La perte d'EBITDA ajusté atteint toutefois 133,6 millions de dollars. Le bénéfice net de 564 millions bénéficie de la réévaluation comptable, sans effet de trésorerie, des bons de souscription.

Jefferies maintient sa recommandation à l'achat

Malgré cette journée noire en Bourse, Jefferies conserve sa recommandation "Acheter", mais ramène son objectif de cours de 80 à 65 dollars. Son nouvel objectif de cours représente encore un potentiel de hausse de 146% par rapport au cours de clôture de jeudi. "La publication de résultats supérieurs aux attentes et le relèvement des prévisions d'IonQ confortent notre conviction que la demande quantique passe de l'expérimentation au déploiement commercial", écrit Jefferies.

L'analyste relève ses estimations de chiffre d'affaires de 13% pour 2026 et de 2% pour 2027. Il souligne également que les capacités de Superion sont déjà entièrement réservées pour 2027.

Pour Jefferies, l'enjeu est désormais de convertir la demande en croissance rentable. "Le débat central ne porte plus sur l'existence de la demande, mais sur la vitesse à laquelle IonQ peut accroître son offre, transformer son carnet de commandes en revenus et se développer de manière rentable", estime le bureau d'études.

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