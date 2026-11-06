Cérémonie de baptême du porte-conteneurs CMA CGM NOTRE DAME au Havre

‌Un accident de car ​interurbain survenu vendredi matin dans le secteur de la commune ​de Lent (Ain) a fait deux ​morts et 16 ⁠blessés, dont trois graves, ‌selon un bilan provisoire fourni par la préfecture ​locale.

Cet ‌accident a notamment entraîné ⁠la mobilisation de 102 pompiers et 50 gendarmes, a indiqué ⁠la ‌préfecture dans un communiqué, ⁠précisant qu'une quarantaine de ‌personnes étaient à ⁠bord du car qui circulait ⁠entre ‌Lyon et Bourg-en-Bresse.

Le ministre des ​Transports, Philippe ‌Tabarot, a fait savoir sur X qu'il ​se rendait sur place.

Des "élèves" figurent parmi les ⁠victimes, a par ailleurs indiqué le ministre de l'Education nationale, Édouard Geffray.

(Rédigé par Benjamin Mallet ; édité par Benoit ​Van Overstraeten)