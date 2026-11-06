France-Au moins deux morts lors d'un accident de car dans l'Ain-préfecture

Cérémonie de baptême du porte-conteneurs CMA CGM NOTRE DAME au Havre
Un accident de car interurbain survenu vendredi matin dans le secteur de la commune de Lent (Ain) a fait deux morts et 16 blessés, dont trois graves, selon un bilan provisoire fourni par la préfecture locale.
Cet accident a notamment entraîné la mobilisation de 102 pompiers et 50 gendarmes, a indiqué la préfecture dans un communiqué, précisant qu'une quarantaine de personnes étaient à bord du car qui circulait entre Lyon et Bourg-en-Bresse.
Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a fait savoir sur X qu'il se rendait sur place.
Des "élèves" figurent parmi les victimes, a par ailleurs indiqué le ministre de l'Education nationale, Édouard Geffray.
(Rédigé par Benjamin Mallet ; édité par Benoit Van Overstraeten)
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