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IONOS remporte un contrat pour la mise en place d'une plateforme cloud scolaire souveraine destinée à six Länder allemands
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 06:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur allemand de services cloud IONOS IOSn.DE s'est vu attribuer un contrat-cadre de quatre ans pour la mise en place d'une plateforme de collaboration souveraine destinée aux établissements scolaires de six Länder allemands, basée sur la suite open source Nextcloud, ont annoncé mardi les deux entreprises.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une initiative européenne plus large en faveur de la souveraineté numérique au sein des institutions publiques, visant à réduire la dépendance vis-à-vis des plateformes propriétaires des grandes entreprises technologiques américaines, telles que Microsoft et Google.

* Le contrat, attribué par la coopérative du secteur public govdigital eG, couvre Berlin, Brême, Hambourg, la Hesse, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la Rhénanie-Palatinat, d’autres Länder pouvant s’y joindre ultérieurement

* La tarification est structurée en cinq niveaux en fonction du nombre d’utilisateurs actifs, allant de 50 000 à plus de 500 000

* La valeur maximale de l’accord-cadre s’élève à 67,5 millions d’euros, selon le portail officiel des marchés publics du gouvernement fédéral

* La solution repose sur IONOS Nextcloud Workspace, qui combine stockage de fichiers, collaboration sur des documents et outils de communication, ont indiqué les entreprises

* La plateforme fonctionnera exclusivement dans des centres de données allemands, sur la base d’une technologie open source, sans dépendance vis-à-vis de pays non européens, ont précisé les entreprises

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