Ionis Pharma plonge après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 700 millions de dollars

13 novembre -

** Les actions de Ionis Pharmaceuticals IONS.O ont baissé de 2,7 % à 70,71 $ tôt jeudi après une levée de fonds pour le refinancement de la dette

** La société IONS, basée à Carlsbad, en Californie, a annoncé jeudi le prix () d'une offre privée de 700 millions de dollars d'obligations convertibles à 0 % (CBs) à échéance 2030

** Le prix de conversion initial est fixé à 98,10 $, soit une prime de 35 % par rapport à la dernière clôture de l'action (72,67 $)

** La société prévoit d'utiliser environ 267 millions de dollars du produit net de l'offre pour racheter 200 millions de dollars de ses obligations convertibles à 0 % à échéance 2026, le reste étant destiné aux besoins généraux de l'entreprise ** IONS, qui développe des médicaments pour les maladies neurologiques et cardiométaboliques, a une capitalisation boursière actuelle d'environ 11,5 milliards de dollars

** Les actions ont doublé depuis le début de l'année, même si elles ont baissé au cours de la séance

** Sur 25 analystes couvrant IONS, la répartition des recommandations est de 19 "achat fort" ou "achat", 6 "maintien", selon LSEG

** PT médian de 83 $, en hausse par rapport à 78 $ il y a un mois et 62 $ le 13 août