 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ionis chute après avoir prévu des recettes inférieures aux attentes pour 2026
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 13:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions du fabricant de médicaments Ionis Pharmaceuticals IONS.O chutent de 6,4 % à 80 $ avant la mise sur le marché

** La société prévoit un chiffre d'affaires pour 2026 compris entre 800 et 825 millions de dollars, ce qui est inférieur à la prévision moyenne des analystes, qui est de 902 millions de dollars

** Le Tryngolza, médicament d'IONS contre les troubles génétiques, a généré 50 millions de dollars de ventes au 4ème trimestre, soit une augmentation de 56% par rapport au trimestre précédent

** Co déclare une perte de 1,41 $/shr au 4ème trimestre , contre une perte moyenne de 1,32 $/shr estimée par les analystes

** Les revenus trimestriels de 203 millions de dollars de IONS dépassent l'estimation des analystes de 156,1 millions de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action est en hausse de 8% depuis le début de l'année

Valeurs associées

IONIS PHARMACEUT
85,4500 USD NASDAQ +1,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank