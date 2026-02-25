Ionis chute après avoir prévu des recettes inférieures aux attentes pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions du fabricant de médicaments Ionis Pharmaceuticals IONS.O chutent de 6,4 % à 80 $ avant la mise sur le marché

** La société prévoit un chiffre d'affaires pour 2026 compris entre 800 et 825 millions de dollars, ce qui est inférieur à la prévision moyenne des analystes, qui est de 902 millions de dollars

** Le Tryngolza, médicament d'IONS contre les troubles génétiques, a généré 50 millions de dollars de ventes au 4ème trimestre, soit une augmentation de 56% par rapport au trimestre précédent

** Co déclare une perte de 1,41 $/shr au 4ème trimestre , contre une perte moyenne de 1,32 $/shr estimée par les analystes

** Les revenus trimestriels de 203 millions de dollars de IONS dépassent l'estimation des analystes de 156,1 millions de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action est en hausse de 8% depuis le début de l'année