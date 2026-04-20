InVivo Group lance offre de retrait sur Teract à 3,12 EUR par action

* InVivo Group lance une offre publique de retrait sur actions ordinaires et BSAR B de Teract, avec un prix fixé à 3,12 EUR par action. * Prix proposé pour BSAR B établi à 0,0039 EUR. * Durée de l’offre annoncée à 15 jours de négociation. * InVivo Group vise un retrait obligatoire des titres non apportés, aux mêmes prix. * Note d’information visée par AMF le 20 avril 2026. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. TERACT SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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