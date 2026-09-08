INVITATION WEBCONFERENCE

Et si la géothermie devenait votre prochain investissement d’avenir ?

Mardi 29 septembre 2026 - 18h30



Arverne invite ses actionnaires et investisseurs individuels à participer à une web conférence organisée par Place des Investisseurs à l’occasion de la publication de ses résultats semestriels.

Lors de cette rencontre, découvrez comment Arverne se positionne au cœur de deux enjeux stratégiques majeurs : la souveraineté énergétique de la France et l’approvisionnement

européen en lithium, deux ressources essentielles à la transition énergétique.

Une énergie géothermale locale, décarbonée et capable de réduire la dépendance aux importations de gaz, un projet Lithium de France reconnu au plus haut niveau de l'État, ainsi

qu'un modèle de croissance créateur de valeur soutenu par des partenaires de référence tels que Bpifrance : autant d'atouts qui font d'Arverne un acteur clé de la transition énergétique et

de l'indépendance stratégique européenne.

Participez à cet événement pour mieux comprendre les perspectives de développement du groupe et ses leviers de création de valeur à long terme.