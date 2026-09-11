Invictus confie à SLB le contrat de services de forage pour le puits Musuma-1 au Zimbabwe

Invictus Energy annonce l'attribution d'un contrat de services de forage et de services liés aux puits à SLB (anciennement Schlumberger) pour le puits d'exploration Musuma-1. Le début du forage est toujours prévu pour novembre 2026 dans le cadre du projet Cabora Bassa au Zimbabwe.

SLB a été sélectionnée pour fournir les services essentiels à la campagne de forage du puits Musuma-1.

Le contrat porte sur la fourniture de services spécialisés, de technologies et de ressources opérationnelles.

La planification de la préparation des équipements, de la logistique et de la mobilisation est désormais en cours en vue des opérations de forage.

Scott Macmillan, directeur général d'Invictus, a déclaré : "La sélection de SLB permet de finaliser une autre étape cruciale de la campagne Musuma-1 et renforce considérablement l'état de préparation opérationnelle en amont du forage".

"SLB apporte une expertise technique, des équipements et des capacités opérationnelles de classe mondiale, tout en assurant une continuité précieuse par rapport à la campagne de forage réussie du puits Mukuyu-2".