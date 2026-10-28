Invibes Advertising fait grise mine

Invibes Advertising a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 10,1 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2026, en baisse de 27 % sur un an. Le spécialiste de la publicité digitale reste pénalisé par un environnement publicitaire contrasté, notamment marqué par le repli des formats display traditionnels.

Face à cette contraction de l'activité, le groupe poursuit ses efforts d'efficacité commerciale et opérationnelle, tout en misant sur sa plateforme technologique propriétaire Fusion pour diversifier ses sources de revenus.

Invibes annonce ainsi le lancement d'une première campagne publicitaire exploitant Fusion sur la télévision connectée (CTV), au sein de l'environnement du groupe M6. Cette campagne repose sur un format vidéo utilisant l'intelligence artificielle pour personnaliser les messages publicitaires selon différents paramètres, comme l'heure de diffusion, la météo ou le profil des téléspectateurs.

Le groupe continue parallèlement d'étoffer son offre CTV, qui comprend désormais six formats publicitaires, et développe deux modèles de commercialisation : une offre intégrée de gestion de campagnes et un système de licences permettant aux annonceurs et agences d'utiliser directement sa technologie.

Invibes indique également poursuivre des discussions avancées avec plusieurs acteurs de l'écosystème CTV afin d'élargir la distribution de ses solutions. Le groupe entend faire de Fusion un relais de croissance à moyen terme, sans toutefois communiquer d'objectifs financiers chiffrés à ce stade.

La prochaine publication financière est prévue le 27 janvier 2027, avec l'annonce du chiffre d'affaires annuel 2026.