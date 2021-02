Investir « autrement » : ces thèmes qui attirent les épargnants

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Ces derniers mois marquent l'avènement de la prise en compte des critères extra-financiers aux côtés des traditionnels critères financiers. L'approche ESG (environnement - social - gouvernance) longtemps prônée par les sociétés de gestion semble aujourd'hui trouver un écho auprès des épargnants, qui deviennent aussi attentifs au sens de leurs investissements qu'à leur rentabilité.

L'environnement : un sujet désormais majeur pour les investisseurs

Parmi les épargnants sensibles à l'investissement responsable, le thème le plus recherché est le respect et la protection de l'environnement. Une préoccupation pour 86% d'entre eux selon le dernier « baromètre de l'investissement responsable » édité par Insight AM / OpinionWay / Spoking Polls / CPR AM. En forte progression, la lutte contre le réchauffement climatique devient un enjeu essentiel pour 74% des interrogés (contre 47% l'année précédente).

Ces résultats peuvent s'expliquer par l'importante mise en avant de l'aspect environnemental durant l'année 2020. « Les indicateurs de pollution qui ont baissé drastiquement avec le confinement, le retour attendu des Etats-Unis dans l'accord de Paris, la taxonomie verte européenne » sont autant d'éléments y contribuant listés par Olivier Guillou, Directeur de la gestion d'ECOFI.

Cet intérêt affirmé se concrétise-t-il dans la pratique via de la collecte ? Pour Sycomore AM, 2020 est en effet une année de basculement généralisé vers l'Investissement Socialement Responsable. « Cela concerne les investisseurs et les entreprises, mais aussi les clients. Il n'est plus possible de ne pas en faire », estime Emeric Preaubert, fondateur de la société de gestion. Celui-ci confirme donc que les thèmes environnementaux sont très recherchés.

Les enjeux sociaux deviennent également incontournables

Au-delà du climat, Emeric Preaubert note d'autres thèmes recevant un fort écho auprès des particuliers, des conseillers financiers et des institutionnels : l'emploi, l'impact social (alimentation durable, circuits courts...), l'équité hommes-femmes ou encore l'équité salariale.

L'ensemble de la thématique de la réduction des inégalités, et donc la dimension sociale, prend donc de l'importance. « Dans le futur, il faudra que le régulateur y adresse un volet. Il est important d'avoir ces deux jambes, l'environnemental et le social, pour un investissement équilibré », souligne Olivier d'Ecofi. « La macro rejoint le micro car même la Fed commence à parler de fracture du marché du travail » ajoute Arnaud Faller, Directeur Général Délégué en charge des investissements de CPR Asset Management.

Critères extra-financiers : est-on passé d'une mode à une lame de fond ?

Si le risque climat et les enjeux sociaux ont pris de l'ampleur ces dernières années, la crise liée à la pandémie a agi comme un accélérateur de tendances.

De plus, l'aspect générationnel entre en compte. « Les plus jeunes ont une vraie sensibilité environnementale avec par exemple les lycéens qui n'hésitent pas à manifester pour le climat », rappelle Olivier Guillou de CPR AM. Mais cette prise de conscience ne se limite pas à la nouvelle génération. « Il y a évidemment les jeunes, mais aussi les couples avec enfants qui sont très demandeurs sur ce genre de thème », indique Arnaud Faller de CPR AM, précisant néanmoins que l'ensemble des tranches d'âge s'y intéresse.

Gare à la bulle !

Pour accompagner cette demande, les fonds d'investissement adressant ces sujets se multiplient. Il est donc tout à fait possible d'investir sur des thématiques transversales ou bien sur des thématiques plus ciblées. Cependant, Emeric Preaubert de Sycomore AM met en garde contre les fonds thématiques trop peu diversifiés et loue la caractéristique transversale de leur gestion. « Il faut se méfier des fonds qui ont un angle trop petit parce que s'il y a un engouement sur un thème qui se déplace, cela devient dangereux », prévient-il. Une approche partagée par ses confrères gérants : l'investissement via une thématique n'empêche pas la diversification, qu'elle soit sectorielle, géographique ou même en classes d'actifs.

Car les impressionnantes performances de ces véhicules malgré le contexte économique compliqué interroge. Les valorisations n'atteignent-elle pas un niveau trop élevé ? « Clairement, le marché a été guidé par un afflux massif de capitaux sur le ETF qui ont tiré de manière assez homogène la cote », reconnaît Olivier Guilloux d'Ecofi. Le travail du gérant consiste alors à se positionner sur les bonnes sociétés afin de bénéficier pleinement des tendances de long terme sous-jacentes. A nouveau, c'est la diversification qui permettra les mauvaises surprises. Sur le fonds climatique, CPR AM est ainsi très large dans ses choix d'investissements et aujourd'hui orienté sur des valeurs cycliques. « Cela permettra d'accompagner la transition dans la durée et d'éviter la bulle ponctuelle », explique Arnaud Faller.