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Invest Securities reste positif sur Aubay, l'action avance un peu
information fournie par Zonebourse 19/06/2026 à 09:48

Aubay grappille 0,5% à 57 EUR avec des propos positifs d'Invest Securities qui réitère son opinion "achat" sur cette "valeur qui bénéficie d'un bon momentum", tout en relevant son scénario pour le groupe ainsi que son objectif de cours, porté à 66,3 EUR contre 65 EUR précédemment.

Le bureau d'études explique avoir organisé cette semaine un roadshow à Paris avec la société de services informatiques, représentée par ses deux co-directeurs généraux, David Fuks et Vincent Gauthier. Il en ressort, selon lui, la "confirmation d'un marché dynamique".

"Dans un environnement qui suscite beaucoup d'interrogations sur l'IA, le message délivré par les dirigeants apparaît rassurant. Les gains de productivité, captés par les clients, n'altèrent pas le dynamisme des appels d'offres des donneurs d'ordres", rapporte l'analyste.

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AUBAY
57,1000 EUR Euronext Paris +0,71%
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