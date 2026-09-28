Invest Securities reste à l'achat sur Guillemot Corporation

Invest Securities confirme sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 5,7 EUR sur Guillemot Corporation, après des résultats du 1er semestre 2026 qui ont profité de l'annulation de droits de douane américains, avec un impact positif sur la marge brute.
"Les résultats devraient rebondir au 2e semestre. Bien que le groupe ait réduit sa guidance de CA à stable (contre 5% précédemment), l'objectif de marge d'EBITA est maintenu à 5% et traduit un net rebond de l'activité grâce aux nouveaux produits premium et plus rentables", estime l'analyste.
"Depuis le décès accidentel de Claude Guillemot en juin, la continuité de la gouvernance familiale est assurée et l'innovation demeure au coeur de la stratégie", note par ailleurs Invest Securities, qui souligne en outre un bilan toujours solide, avec une trésorerie nette de 21 MEUR.
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