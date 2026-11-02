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Invest Securities reste à l'achat sur Capgemini
information fournie par Zonebourse 02/11/2026 à 10:45

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Invest Securities réitère son opinion "achat" sur Capgemini, avec un objectif de cours abaissé de 204 à 198 EUR, revenant sur le point d'activité du groupe de services informatiques. L'analyste juge en outre que le titre reste très en retard sur la revalorisation sectorielle observée depuis l'été, même s'il a repris 22% en un mois.

"Dans la lignée du 2e trimestre, Capgemini signe une solide performance au 3e trimestre ( 5% à périmètre et taux de change constants). La visibilité semble également bonne sur le 4e trimestre, ce qui a permis à la direction de relever pour la 2e fois de l'année ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026", souligne l'analyste.

Afin de tenir compte de ces éléments, le bureau d'études relève légèrement ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultats, même si cette révision est en partie contrebalancée en 2026 par des charges de restructuration plus importantes que prévu. Au final, ses estimations de BPA pour 2026, 2027 et 2028 sont révisées respectivement de -0,7%, 1,8% et 1,8%.

"Plus que les chiffres, nous retiendrons de la présentation de vendredi le discours à nouveau convaincant sur l'IA, qui confirme que Capgemini n'est pas appelé à être bouleversé par cette technologie, mais à profiter de cette tendance pendant longtemps", ajoute l'analyste.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 02/11/2026 à 10:45:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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