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Invest Securities relève son conseil sur Upergy
information fournie par Zonebourse 08/07/2026 à 12:36

Invest Securities relève son conseil sur le titre à Neutre (contre Vendre) avec un objectif de cours de 1,53 EUR après la publication des chiffres du 2ème trimestre 2026.

L'analyste estime que le chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2026 est inférieur à ses attentes (9,8mEUR contre 10,3mEUR) et la baisse s'est accentuée à -7,4% lfl, après -5,9% au 1er trimestre.

Selon l'analyste, certains facteurs sont endogènes (retards de production, sélectivité des clients et des gammes...) quand d'autres sont exogènes (ralentissement économique, attentisme des clients).

Invest Securities note que le groupe ne mentionne plus son objectif 2026 de stabilité du chiffre d'affaires (-1,5% att. IS).

Selon l'analyste, l'activité devrait progressivement s'améliorer au 2ème semestre, et surtout au 4ème trimestre (base de comparaison favorable).

"Conjugué aux mesures d'optimisation engagées, le groupe confirme son objectif de retour à la rentabilité avec un EBITA au 1er semestre supérieur à 600 KEUR" indique le bureau d'analyse.

L'estimation de l'analyste sur l'EBITA 2026 est inchangé à 0,9 MEUR (0,6mEUR au 1er semestre et 0,3mEUR au 2ème semestre en raison de la saisonnalité).

"La valorisation est devenue plus attractive à 8,9x le PE 2027e, après une correction du titre de plus de -30% YTD" rajoute Invest Securities.

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UPERGY
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 08/07/2026 à 12:36:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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