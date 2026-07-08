Invest Securities relève son conseil sur Upergy

Invest Securities relève son conseil sur le titre à Neutre (contre Vendre) avec un objectif de cours de 1,53 EUR après la publication des chiffres du 2ème trimestre 2026.

L'analyste estime que le chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2026 est inférieur à ses attentes (9,8mEUR contre 10,3mEUR) et la baisse s'est accentuée à -7,4% lfl, après -5,9% au 1er trimestre.

Selon l'analyste, certains facteurs sont endogènes (retards de production, sélectivité des clients et des gammes...) quand d'autres sont exogènes (ralentissement économique, attentisme des clients).

Invest Securities note que le groupe ne mentionne plus son objectif 2026 de stabilité du chiffre d'affaires (-1,5% att. IS).

Selon l'analyste, l'activité devrait progressivement s'améliorer au 2ème semestre, et surtout au 4ème trimestre (base de comparaison favorable).

"Conjugué aux mesures d'optimisation engagées, le groupe confirme son objectif de retour à la rentabilité avec un EBITA au 1er semestre supérieur à 600 KEUR" indique le bureau d'analyse.

L'estimation de l'analyste sur l'EBITA 2026 est inchangé à 0,9 MEUR (0,6mEUR au 1er semestre et 0,3mEUR au 2ème semestre en raison de la saisonnalité).

"La valorisation est devenue plus attractive à 8,9x le PE 2027e, après une correction du titre de plus de -30% YTD" rajoute Invest Securities.