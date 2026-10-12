Invest Securities démarre le suivi de Rémy Cointreau à l'achat

Invest Securities initie le suivi de Rémy Cointreau avec une opinion "achat" et un objectif de cours de 58 EUR, soulignant notamment que "dans un secteur encore convalescent, quelques signaux plus favorables de redressement du secteur du cognac, notamment en Chine, commencent à émerger".
"Malgré une contre-performance historique liée à un déstockage post-Covid, le groupe préserve des fondamentaux d'exception", juge l'analyste, mettant en avant "un positionnement de niche premium qui en fait une distinction sectorielle, un portefeuille protégé par des barrières à l'entrée élevées et un bilan adossé à des stocks d'eaux-de-vie de long terme dont il dispose".
"Alors qu'un plan d'efficacité opérationnelle ambitieux devrait en accentuer les effets, le risk-reward nous semble attractif eu égard à une valorisation encore très modérée des actifs et à des catalyseurs substantiels à court terme", estime-t-il par ailleurs.
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