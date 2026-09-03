Invest Securities confirme son conseil sur Drone Volt après l'accord avec Sol.One

Invest Securities confirme son conseil à l'achat sur Drone Volt avec un objectif de cours inchangé de 0,65 EUR après l'accord avec Sol.One.
L'analyste estime que le partenariat stratégique avec la start-up belge Sol.one pourrait s'avérer structurant.
Invest Securities rappelle qu'il comprend notamment un contrat d'approvisionnement de 50 MEUR sur 5 ans qui est significatif à l'échelle du groupe (CA 2025 de 8,7 MEUR) et permet d'étoffer le catalogue produit notamment pour les applications Défense.
Invest Securities attend la concrétisation des ambitions de Sole.One dans les prochains mois pour intégrer ce partenariat dans ses estimations.
"En recul de -41% depuis le début d'année après un momentum opérationnel (MB T2 et peu de nouveaux contrats) et financier (nouvelle levée de 3,85 MEUR) moins favorable, le groupe pourrait poursuivre son rerating entamé hier ( 5%), surtout si le redressement du momentum commercial se confirme" indique le bureau d'analyse.
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