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Invest Securities confirme son conseil sur Drone Volt après l'accord avec Sol.One
information fournie par Zonebourse 03/09/2026 à 11:02
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Invest Securities confirme son conseil à l'achat sur Drone Volt avec un objectif de cours inchangé de 0,65 EUR après l'accord avec Sol.One.

L'analyste estime que le partenariat stratégique avec la start-up belge Sol.one pourrait s'avérer structurant.

Invest Securities rappelle qu'il comprend notamment un contrat d'approvisionnement de 50 MEUR sur 5 ans qui est significatif à l'échelle du groupe (CA 2025 de 8,7 MEUR) et permet d'étoffer le catalogue produit notamment pour les applications Défense.

Invest Securities attend la concrétisation des ambitions de Sole.One dans les prochains mois pour intégrer ce partenariat dans ses estimations.

"En recul de -41% depuis le début d'année après un momentum opérationnel (MB T2 et peu de nouveaux contrats) et financier (nouvelle levée de 3,85 MEUR) moins favorable, le groupe pourrait poursuivre son rerating entamé hier ( 5%), surtout si le redressement du momentum commercial se confirme" indique le bureau d'analyse.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 03/09/2026 à 11:02:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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1 commentaire

  • 11:45

    ça serait bien que les analystes financiers apprennent à parler français

    par exemple: "momentum" se dit dynamique
    rerating = revalorisation

    abuser de jargon ne rend pas plus intelligent, bien au contraire

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