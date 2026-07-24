Invest Securities confirme son conseil à l'achat sur Aubay

Invest Securities confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 66 EUR après la publication du chiffre d'affaires du 2ème trimestre et du relèvement de la guidance sur 2026.
Aubay a publié un chiffre d'affaires au 2ème trimestre 2026 dynamique, en croissance organique soutenue de 12,2%, en ligne avec les attentes d'Invest Securities.
"Face aux incertitudes qui pèsent sur l'impact de l'IA sur l'activité des ESN, cette publication s'avère rassurante. Aubay évolue dans un marché où la demande demeure soutenue, comme l'illustre la progression des appels d'offres émis par les donneurs d'ordres" indique le bureau d'analyse.
Le groupe relève ses guidances 2026. Le scénario de l'analyste reste toutefois inchangé, celui-ci anticipant déjà ce relèvement.
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