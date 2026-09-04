Invest Securities abaisse son objectif de cours sur Voltalia

L'analyste indique que le titre a été sanctionné hier (-18%) après ses résultats semestriels et surtout la révision/suspension de ses guidances 2026-27 de résultat net malgré des objectifs d'EBITDA inchangés.
Suite aux discussions avec la société, l'analyste précise qu'il s'agit en fait d'un problème de communication, avec une approche désormais plus prudente retenue sur le timing des cessions entre 2026 et 2027.
"Fondamentalement, seules les charges financières un peu plus élevées et le décalage de cessions vers 2027 changent la donne ; le plan SPRING, ses 300-350 MEUR de cash-in et l'autofinancement du parc ne sont pas remis en cause" indique le bureau d'analyse.
Si Invest Securities réduit ses BPA 2026-28e (sans toucher à ses attentes d'EBITDA) et son objectif de cours à 10,6 EUR (contre 11,2 EUR), l'analyste réitère son opinion à l'achat sur le titre.
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