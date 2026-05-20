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Invest Securities abaisse son objectif de cours sur Toosla
information fournie par Zonebourse 20/05/2026 à 09:48

Invest Securities estime que les résultats 2025 sont en deçà de ses attentes, mais l'essentiel est ailleurs selon l'analyste car Toosla est parvenu à restructurer sa dette en février, avec à la clé un haircut massif (10,7mEUR) qui va lui permettre de repartir sur une base assainie (dette financière ramenée à 1,6mEUR) pour déployer son nouveau modèle économique Asset Light.

L'analyste indique ce matin que le seul bémol de cette restructuration réside dans le financement pour partie (3,5mEUR) par une Equity Line qui va s'avérer particulièrement dilutive au regard d'une capitalisation tombée à 0,5mEUR malgré un nombre d'actions déjà multiplié par 5x depuis le début d'année.

"Si nous ajustons légèrement à la baisse nos attentes qui s'avèrent plus conservatrices que celles du management qui vise un FCF >0 en 2027, la forte réduction de notre objectif de cours (0,05EUR contre 0,4EUR) tient au nombre d'actions fully diluted retenu (225m contre 58m)" explique le bureau d'analyse.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 20/05/2026 à 09:48:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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