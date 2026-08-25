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Invest Securities abaisse sa cible sur Innelec
information fournie par Zonebourse 25/08/2026 à 10:57
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Tout en maintenant son opinion "neutre" sur Innelec, Invest Securities abaisse son objectif de cours de 3,4 à 3,1 EUR, revenant sur un CA du 1er trimestre 2026/27 ressorti inférieur à ses attentes le 13 août, "toujours pénalisé par un fort recul des consoles, dans un environnement de consommation attentiste".

"Pour 2026/27, le groupe maintient ses deux priorités : une stricte discipline sur les coûts et une diversification dans les produits dérivés et high-tech plus rentables. Ces actions, conjuguées à une riche actualité éditoriale (dont la sortie de GTA 6 en novembre), amènent le groupe à anticiper une évolution positive des marges cette année", note l'analyste.

Au vu du 1er trimestre, Invest Securities intègre néanmoins une plus grande prudence dans ses estimations concernant le chiffre d'affaires du distributeur de logiciels de loisirs et de produits multimédias, avec un recul plus prononcé des consoles, et réduit ainsi significativement ses attentes de BPA pour 2026/27 et 2027/28.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 25/08/2026 à 10:57:00.

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