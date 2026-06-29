Invesco : "l'adoption des ETF a atteint un seuil significatif parmi les investisseurs souverains"

(Zonebourse.com) - Les investisseurs souverains, qui gèrent environ 29 000 milliards de dollars d'actifs, mènent une réévaluation approfondie de la construction de leurs portefeuilles, selon la 14ème édition annuelle de l'Invesco Global Sovereign Asset Management Study (IGSAMS). Les résultats mettent en évidence une évolution fondamentale dans la manière dont les banques centrales et les fonds souverains arbitrent entre résilience, rendement et diversification dans un environnement d'investissement plus complexe.

L'étude, menée auprès de 144 institutions, dont 90 fonds souverains et 54 banques centrales, souligne l'évolution de l'état d'esprit des investisseurs souverains, dans un contexte géopolitique qui redéfinit les stratégies d'investissement souverain à un rythme sans précédent. Des tensions entre les États-Unis et l'Europe autour du Groenland au conflit en cours en Ukraine, en passant par la recrudescence des troubles au Moyen-Orient, les investisseurs souverains font face à un faisceau complexe de risques qui affectent directement la sécurité énergétique, les routes commerciales et les chaînes d'approvisionnement. Ces facteurs entraînent une remise à plat profonde de la construction des portefeuilles, avec un accent accru sur la résilience et la diversification.

Face aux chocs géopolitiques et à l'évolution des corrélations, qui remettent en cause les cadres d'investissement établis de longue date, les investisseurs souverains repensent leurs allocations afin de renforcer leur capacité de résistance à un éventail plus large de scénarios. Cette priorité se reflète de plus en plus dans le suivi des portefeuilles. L'analyse de concentration et les tests de scénarios occupent désormais une place centrale dans les cadres d'évaluation. 82% des banques centrales suivent la concentration des risques et 76% recourent à l'analyse de scénarios. Les fonds souverains sont respectivement 65% et 62% à faire de même.

Les capitaux sont de plus en plus orientés vers des actifs qui associent solidité et potentiel de rendement. La sécurité énergétique et les infrastructures liées à la transition énergétique sont considérées comme le thème le plus crédible par 80% des investisseurs souverains. Cette conviction est renforcée par le déploiement de l'IA, qui entraîne un changement d'échelle de la demande en électricité et en infrastructures de données.

Les actifs mondiaux investis en ETF ont atteint environ 19 500 milliards de dollars à fin 2025, avec une croissance annuelle d'environ 15% sur 20 ans (Source : ETFGI).

Le marché s'est largement développé au-delà des actions passives, pour inclure les obligations, les stratégies actives et les stratégies thématiques.La demande institutionnelle de flexibilité, de liquidité et d'efficacité d'exécution a porté cette croissance. Si les banques centrales et les fonds souverains ont historiquement privilégié les structures directes et sur mesure, l'adoption s'accélère et atteint désormais un seuil significatif, 39% des répondants utilisant aujourd'hui des ETF.

L'adoption varie fortement selon le type d'institution. 58% des fonds souverains d'investissement et 53 % des fonds souverains adossés à des engagements utilisent des ETF, contre 31% des banques centrales, tandis que les fonds souverains de développement se montrent les plus sélectifs, à 24%, reflétant des mandats qui privilégient les détentions directes, les participations stratégiques et l'actionnariat actif plutôt que les enveloppes cotées.

Pour les banques centrales, l'enveloppe ETF offre une voie d'accès à des expositions qui nécessiteraient autrement davantage de ressources internes, davantage d'infrastructures de gestion ou une complexité opérationnelle plus élevée. 67% des banques centrales utilisent principalement les ETF pour obtenir une exposition stratégique, tandis que les fonds souverains privilégient des usages tels que l'allocation d'actifs tactique, à 64%, et la gestion de la liquidité, à 52%. La facilité d'utilisation est le premier moteur pour les banques centrales, citée par 82% d'entre elles, tandis que les fonds souverains privilégient la transparence et la liquidité.

Les ETF actions passifs et les ETF obligataires passifs dominent largement dans les deux groupes, tandis que les ETF thématiques gagnent du terrain, en particulier parmi les fonds souverains. Les ETF sur matières premières répondent à un objectif spécifique pour les banques centrales : fournir une exposition efficace à l'or sans les contraintes opérationnelles liées aux lingots physiques.

Les ETF actifs restent toutefois à un stade précoce d'adoption, la plupart des répondants ne les ayant pas encore déployés. Parmi les fonds souverains, 7% y allouent déjà des capitaux, mais 26% supplémentaires envisagent de le faire.

IA : opportunité d'investissement et outil opérationnel

L'intelligence artificielle se situe au coeur d'une tension croissante pour les investisseurs souverains. La conviction quant à son importance structurelle est élevée, 77% la considérant comme une technologie transformative ayant des implications de croissance significatives sur plusieurs décennies, et seulement 2% remettant en question son impact économique. Pourtant, traduire cette conviction en exposition de portefeuille claire s'avère plus complexe.

En interne, le déploiement progresse rapidement. 69% des investisseurs souverains utilisent l'IA dans leur processus d'investissement, contre 33% en 2024. L'usage le plus courant concerne la recherche et la synthèse d'information, mais l'IA est également largement utilisée pour améliorer l'efficacité opérationnelle, générer des idées et soutenir la prise de décision. Les progrès sont autant façonnés par les exigences de sécurité et de confidentialité des données que par les capacités technologiques, les institutions mettant en place des environnements cloisonnés afin de permettre le déploiement de l'IA sans exposer de données sensibles à l'extérieur.

Les banques centrales connaissent une évolution structurelle dans la gestion de leurs réserves, sous l'effet de l'inflation, de la fragmentation géopolitique et de l'évolution des conditions de marché. Les actions, la dette d'entreprise et les titres indexés sur l'inflation suscitent toutes des intentions d'allocation positives, les banques centrales regardant au-delà des obligations traditionnelles malgré les obstacles de gouvernance et les contraintes législatives auxquelles nombre d'entre elles sont confrontées.

L'or fait partie des bénéficiaires de cette évolution et reste une pierre angulaire des stratégies de réserve des banques centrales. Plus d'un tiers des banques centrales prévoient d'augmenter leurs allocations au cours des trois prochaines années. La protection contre l'inflation est devenue un moteur majeur, citée par 72% des répondants en 2026, contre 35% en 2025, aux côtés du rôle établi de l'or comme couverture contre le risque géopolitique.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.