Invesco développe 3 ETF de gestion de trésorerie

(AOF) - Invesco annonce le lancement d'une gamme d'ETF de gestion de trésorerie "hautement liquides, dotés d’une structure innovante offrant un potentiel de rendement supérieur à celui généralement offert par les comptes de dépôt". "Depuis le début de l'année, les fonds de gestion de trésorerie ont capté plus d'un tiers des flux vers les ETF obligataires, les investisseurs cherchant à valoriser davantage leur trésorerie, en particulier dans un contexte de baisse des taux directeurs", souligne un communiqué du gestionnaire d'actifs.

Chacun de ces trois ETF -Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF, Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF et Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF - vise à répliquer la performance d'un indice Solactive (à la hausse comme à la baisse), déduction faite des frais, reflétant les taux d'intérêt au jour le jour auxquels les banques se prêtent entre elles.

Ces taux de référence sont calculés et publiés quotidiennement par la BCE, la Banque d'Angleterre ou la Réserve fédérale, selon la devise concernée.

Les fonds visent à atteindre leur objectif grâce à l'utilisation de swaps non financés, c'est-à-dire des accords conclus entre le fonds et un ensemble de contreparties agréées, prévoyant l'échange de deux flux financiers.

"Depuis son lancement en 2009, la gamme ETF EMEA d'Invesco a bâti sa réputation sur l'efficacité et la solide gestion des risques de notre modèle d'ETF à réplication synthétique multi-contreparties. Après plus de seize ans de résultats supérieurs sur les indices actions, nous sommes ravis d'étendre cette approche au segment obligataire, l'une des allocations les plus recherchées en 2025", a commenté Matthew Tagliani, responsable des produits ETF EMEA chez Invesco.