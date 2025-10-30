AXA: Les primes à 9 mois battent le consensus malgré un environnement "volatil"

Le logo d'Axa

(Coquille dans le titre et 1er paragraphe)

AXA a fait état jeudi d'une hausse de 6% en publié de ses primes brutes émises et autres revenus pour les neuf premiers mois de l'année, dépassant les attentes, et s'est dit confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs financiers malgré un environnement volatil.

Le troisième groupe d'assurance européen par sa capitalisation boursière a enregistré des primes brutes émises et autres revenus de 89,424 milliards d'euros sur la période de janvier à septembre, alors les analystes tablaient sur 88,999 milliards dans un consensus d'entreprise.

Le ratio de solvabilité II, une mesure clef de la santé financière d'AXA, est ressorti à 222%, contre un consensus à 220%, en hausse de deux points par rapport à fin juin.

L'assureur français a déclaré s’attendre à maintenir sa performance opérationnelle et s'est dit confiant quant à sa capacité à atteindre une croissance du résultat opérationnel par action en ligne avec l’objectif annoncé dans son plan stratégique, soit 6% à 8% par an en moyenne entre 2023 et 2026.

"Avoir un bilan solide comme le nôtre est quelque chose qui nous est extrêmement utile dans un environnement pour le moins volatil", a déclaré Alban de Mailly Nesle, directeur financier d’AXA, lors d'une conférence de presse jeudi.

"Nous sommes toujours confiants dans l'avenir et confiants dans l'exécution de notre plan stratégique Unlock the Future", a-t-il ajouté.

AXA a par ailleurs indiqué une sinistralité liée aux catastrophes naturelles pour les neuf premiers mois inférieure au budget annuel proratisé.

"Pour l'instant, l'année n'est pas marquée par des événements climatiques de grande ampleur, mais plutôt par des périls dits secondaires", a déclaré Alban de Mailly Nesle.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)