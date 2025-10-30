TF1 abaisse son objectif de marge des activités mais le T3 dépasse les attentes

Le logo de la chaîne de télévision française TF1

Le groupe TF1 a abaissé jeudi son objectif annuel de marge des activités, citant une instabilité politique et fiscale défavorable au marché publicitaire, mais ses résultats au troisième trimestre ont dépassé les attentes.

Le groupe télévisuel français a ajusté son objectif annuel de marge des activités, avec une fourchette désormais entre 10,5% et 11,5%, contre une précédente perspective proche de celle de 2024 à 12,6%.

"La phase actuelle d’instabilité politique et fiscale française pèse sur la confiance des acteurs économiques", a déclaré le groupe dans un communiqué.

TF1 a indiqué que le marché publicitaire a été "plus difficile qu'anticipé" en octobre et que les estimations ressortent également dégradées pour novembre.

Mardi, M6 avait également déclaré anticiper un recul du marché publicitaire TV sur les derniers mois de l'année 2025.

Le groupe TF1 a toutefois confirmé de nouveau viser une croissance "soutenue à deux chiffres" de son chiffre d’affaires digital et une marge des activités maintenue à un niveau proche de 2024.

Pour le trimestre clos le 30 septembre, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 1,7% à 496 millions d'euros, tandis que les analystes tablaient sur 483 millions d'euros selon un consensus fourni par l'entreprise.

Le résultat opérationnel courant des activités s'est quant à lui élevé à 60 millions d'euros au troisième trimestre, contre 69 millions d'euros il y a un an, et tandis que les analystes tablaient sur 45 millions d'euros.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)