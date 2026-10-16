Invesco décollecte en septembre

Invesco a subi une décollecte nette de 1,1 milliard de dollars sur ses actifs de long terme au cours du mois de septembre. Ses fonds monétaires ont également accusé des sorties, à hauteur de 5,7 milliards de dollars. A cela s’ajoute un effet marché défavorable de 16 milliards de dollars. En conséquence, les encours sous gestion provisoires sont ressortis à 2.537 milliards de dollars à fin septembre, en repli de 0,9?% sur un mois.
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