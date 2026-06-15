Inventiva, remboursement de prêts et opérations de financement

La société biopharmaceutique a réalisé plusieurs étapes clés annoncées le 2 juin dernier concernant le remboursement des prêts à la BEI et l'émission d'obligations.

Inventiva a annoncé le remboursement par anticipation de l'intégralité de l'ensemble des montants dus au titre des Prêts BEI (y compris le principal et les intérêts encourus), pour un montant total de 62,204 millions d'euros. L'entreprise a également racheté et annulé l'intégralité des BSA Tranche A BEI et 700 000 BSA Tranche B BEI, correspondant à environ 22,7 millions d'actions sous-jacentes BEI, pour un prix de rachat agrégé de 50 millions d'euros.

Les BSA BEI restants seront remis en vue de leur annulation dès l'émission des nouveaux BSA BEI, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de la société, que celle-ci prévoit actuellement de tenir le 30 juin 2026 ou, si cette approbation n'est pas obtenue lors de cette assemblée, lors d'une assemblée générale ultérieure qui se tiendra au plus tard le 31 octobre 2026.

La société a également émis les deux premières tranches de son opération de financement pour un montant brut initial de 75 millions d'euros. La Tranche A concerne 35 millions d'euros d'obligations senior garanties convertibles en action d'une valeur nominale de 1 euro chacune. La Tranche B est de 40 millions d'euros sur des obligations senior garanties amortissables d'une valeur nominale de 100 000 euros chacune.