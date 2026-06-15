 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Inventiva, remboursement de prêts et opérations de financement
information fournie par Zonebourse 15/06/2026 à 08:57

La société biopharmaceutique a réalisé plusieurs étapes clés annoncées le 2 juin dernier concernant le remboursement des prêts à la BEI et l'émission d'obligations.

Inventiva a annoncé le remboursement par anticipation de l'intégralité de l'ensemble des montants dus au titre des Prêts BEI (y compris le principal et les intérêts encourus), pour un montant total de 62,204 millions d'euros. L'entreprise a également racheté et annulé l'intégralité des BSA Tranche A BEI et 700 000 BSA Tranche B BEI, correspondant à environ 22,7 millions d'actions sous-jacentes BEI, pour un prix de rachat agrégé de 50 millions d'euros.

Les BSA BEI restants seront remis en vue de leur annulation dès l'émission des nouveaux BSA BEI, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de la société, que celle-ci prévoit actuellement de tenir le 30 juin 2026 ou, si cette approbation n'est pas obtenue lors de cette assemblée, lors d'une assemblée générale ultérieure qui se tiendra au plus tard le 31 octobre 2026.

La société a également émis les deux premières tranches de son opération de financement pour un montant brut initial de 75 millions d'euros. La Tranche A concerne 35 millions d'euros d'obligations senior garanties convertibles en action d'une valeur nominale de 1 euro chacune. La Tranche B est de 40 millions d'euros sur des obligations senior garanties amortissables d'une valeur nominale de 100 000 euros chacune.

Valeurs associées

INVENTIVA
3,3550 EUR Euronext Paris -1,90%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le ministre de l'Education Edouard Geffray lance les épreuves de philosophie du bac, à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), le 15 juin 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )
    Bac 2026: coup d'envoi des épreuves écrites de terminale avec la philosophie
    information fournie par AFP 15.06.2026 09:52 

    "Vous allez voir, ça va bien se passer!": dans un lycée de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), le ministre de l'Education Édouard Geffray a donné lundi matin le coup d'envoi des écrits du bac qui débute avec la philosophie pour 530.000 élèves de terminale. Après l'épreuve ... Lire la suite

  • La structure construite pour accueillir les combats de MMA à la Maison Blanche, à Washington, le 11 juin 2026 ( AFP / SAUL LOEB )
    Pour ses 80 ans, Trump invite le MMA à la Maison Blanche
    information fournie par AFP 15.06.2026 09:47 

    Donald Trump a célébré dimanche son 80e anniversaire en transformant la pelouse de la Maison Blanche en arène pour des athlètes de MMA, dans un vaste étalage de brutalité et un show au fort accent politique. Le spectacle s'est déroulé alors que le président américain ... Lire la suite

  • CHRISTIAN DIOR : Les signaux haussiers sont intacts
    CHRISTIAN DIOR : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 15.06.2026 09:31 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Le logo de l'entreprise de chimie allemande Bayer. (Crédit: / Bayer)
    Bayern voit son Gadoquatrane approuvé aux Etats-Unis
    information fournie par Zonebourse 15.06.2026 09:28 

    Bayer s'affiche dans le vert en début de séance ( 0,41%, à 36,34 euros) porté par une décision positive des autorités sanitaires américaines (FDA). La Food & Drug Administration a approuvé le Gadoquatrane, un nouvel agent de contraste administré par voie intraveineuse ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
83,34 -6,50%
CAC 40
8 453,9 +1,23%
TOTALENERGIES
72,5 -5,08%
HAFFNER ENERGY
0,2935 +6,53%
SOCIETE GENERALE
75,41 +2,74%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank