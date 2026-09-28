Inventiva publie ses résultats financiers non audités du premier semestre 2026 et fait le point sur ses activités

Trésorerie et équivalents de trésorerie à 166,1 millions d’euros et dépôts à court terme 1 à 67,8 millions d’euros au 30 juin 2026

à 67,8 millions d’euros au 30 juin 2026 Horizon de trésorerie inchangé par rapport au 30 juillet 2026 2

Résultats principaux de l’étude de Phase 3 NATiV3 attendus au quatrième trimestre 2026

Faits marquants du premier semestre 2026 et actualités récentes de la Société

La Direction organisera un webcast aujourd’hui à 8h00 (heure de New York) pour discuter des résultats financiers du premier semestre 2026





Daix (France), New York (New York, États-Unis), le 28 septembre, 2026 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA ) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a publié aujourd’hui ses informations financières pour le premier semestre 2026, clos le 30 juin 2026, notamment sa trésorerie, ses flux de trésorerie et ses revenus, et a fait le point sur ses activités.

Principaux résultats financiers pour le 1er semestre 2026

(en milliers d'euros) Six mois clos 30 juin 2026 30 juin 2025 Chiffre d'affaires 20 4 454 Autres produits d'exploitation 1 286 1 156 Frais de recherche et développement (46 238) (44 890) Frais de Marketing et de développement commercial (2 589) (746) Frais généraux et administratifs (22 247) (14 713) Autres produits (charges) opérationnels (619) (8 202) Résultat opérationnel (perte) (70 388) (62 940) Résultat financier 907 (113 224) Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence et gain de dilution 117 (220) Produit (charge) d'impôt (104) 503 Résultat Net (69 467) (175 882) Résultat net de base/dilué par action (euros/actions) (0,25) (1,62) Nombre moyen pondéré d'actions en circulation pour le calcul du résultat de base/dilué par action 273 582 870 108 839 636

Aucun chiffre d’affaires n’a été enregistré au premier semestre 2026, contre 4,5 millions d’euros enregistrés au cours de la même période en 2025. Le chiffre d’affaires comptabilisé au premier semestre 2025 était lié à l’accord de licence de 2022 conclu avec Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group Co., Ltd., (tel que modifié et cédé à Chia Tai Tianging (Guangzhou) Co., Ltd.)

Les autres produits d’exploitation se sont élevés à 1,3 million d’euros au premier semestre 2026, stable par rapport aux 1,2 million d’euros enregistrés au premier semestre 2025. Les autres produits provenaient principalement du crédit d’impôt recherche (« CIR »).

Les dépenses de recherche et développement (« R&D ») pour le premier semestre 2026, se sont élevés à 46,2 millions d’euros, principalement en raison du développement clinique de lanifibranor dans la MASH, soit une hausse de 3,0 % par rapport aux 44,9 millions d’euros du premier semestre 2025. Cette augmentation est conforme aux prévisions et ne comprend aucun frais de recherche préclinique à la suite de l’arrêt des activités de R&D préclinique instaure à la mi-2025.

Les dépenses de marketing et de développement commercial se sont élevées à 2,6 millions d’euros au premier semestre 2026, contre 0,7 million d’euros au cours de la même période en 2025, reflétant principalement l’augmentation des coûts de personnel ainsi que les dépenses liées à la préparation du potentiel développement commercial de lanifibranor, sous réserve de son approbation.

Les frais généraux et administratifs (G&A) se sont élevés à 22,2 millions d’euros au premier semestre 2026, contre 14,7 millions d’euros au premier semestre 2025, soit une augmentation de 7,5 millions d’euros. Cette hausse est principalement liée à une augmentation de 4,7 millions d’euros des coûts de personnel, y compris les charges liées à la rémunération fondée sur des actions, ainsi que l’augmentation des honoraires de conseil et d’autres dépenses associées au développement commercial potentiel de lanifibranor, sous réserve de son approbation.

Le résultat financier net (perte) s’est élevé à 0,9 million d’euros au premier semestre 2026, contre une perte de - 113,2 millions d’euros au cours de la même période en 2025. Le résultat financier du premier semestre 2026 reflète principalement (i) un impact positif de 16,2 millions d’euros, sans incidence sur la trésorerie, résultant de la comptabilisation à la juste valeur selon les normes IFRS des instruments financiers conclus dans le cadre de la restructuration des bons de souscription d’actions émis au profit de la Banque européenne d’investissement (“BEI”), des BSA Prêteurs attribués au profit des fonds et comptes gérés par BlackRock et Claret Capital Partners (ensemble les “Prêteurs”), ainsi que de l’option de conversion incorporée à la première tranche de 35,0 millions d’euros d’obligations senior garanties convertibles émises dans le cadre de l’opération de financement de juin 2026 conclu avec les Prêteurs pour un montant pouvant atteindre 130,0 millions d’euros (l’“Opération de Financement”), (ii) 4,8 millions d’euros de produits provenant des équivalents de trésorerie et de gains de change nets ; et (iii) - 20,0 millions d’euros de charges d’intérêts et charges financières associées, dont 11,2 millions d’euros résultant du remboursement du prêt de la BEI et 7,4 millions d’euros de charges d’intérêts liées aux certificats de redevances émis en 2023 et 2024.

La perte nette de la Société s’est élevée à - 69,5 millions d’euros au 30 juin 2026, contre - 175,9 millions d’euros au 30 juin 2025.

Au 30 juin 2026, la Société disposait de 166,1 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie et de 67,8 millions d’euros de dépôts à court terme¹, contre respectivement 99,3 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie et 131,6 millions d’euros de dépôts à court terme au 31 décembre 2025.

Les flux nets de trésorerie consommés par les activités opérationnelles se sont élevés à - 45,4 millions d’euros au premier semestre 2026, contre - 53,7 millions d’euros au premier semestre 2025. La diminution des flux nets de trésorerie reflète principalement l’évolution favorable du besoin en fonds de roulement, qui a partiellement compensé l’augmentation des charges opérationnelles liées à l’avancement de l’étude clinique de Phase 3 NATiV3 et à la préparation des activités de pré-commercialisation.

Les flux nets de trésorerie générés par les opérations d’investissement se sont élevés à 63,8 millions d’euros au premier semestre 2026, contre une consommation nette de - 24,8 millions d’euros au premier semestre 2025. Cette évolution s’explique principalement par les variations des dépôts à court terme de la Société, notamment dans le cadre de l’opération de refinancement global réalisée en juin 2026 3 .

Les flux de trésorerie générés par les activités de financement s’est élevée à 47,7 millions d’euros au premier semestre 2026, contre 104,8 millions d’euros au premier semestre 2025.

Les flux nets de trésorerie générés par les activités de financement au cours du premier semestre 2026 reflètent l’opération de refinancement global annoncée le 2 juin 2026, comprenant l’offre aux Etats-Unis de 27.272.727 nouvelles American Depositary Shares ( l’”Offre Equity”) pour un montant de 103 millions d'euros ainsi que les Tranches A et B de l’Opération de Financement, pour un montant de 75,0 millions d’euros, ces deux montants étant exprimés en produits bruts. Ce flux de trésorerie positif a été partiellement compensé par le remboursement anticipé intégral des prêts existants conclus avec la BEI, pour un montant total de 62,2 millions d'euros, ainsi que par le rachat de l’intégralité des bons de souscription d’actions émis au profit de la BEI dans le cadre de la première tranche des prêts BEI et de 700 000 des bons de souscription d’actions émis au profit de la BEI dans le cadre de la seconde tranche des prêts BEI, pour un prix total de rachat de 50 millions d'euros 4 . Les flux nets de trésorerie générés par les activités de financement au cours du premier semestre 2025 provenaient du produit brut de 115,6 millions d'euros (soit un produit net de 108,0 millions d'euros) reçu dans le cadre du Financement Structuré de 2024 5 .

Compte tenu de la trésorerie et des équivalents de trésorerie dont dispose actuellement la Société, ainsi que du produit net de l’Offre Equity réalisée, de la finalisation des Opérations BEI et de l'émission des Tranches A et B dans le cadre de l’Opération de Financement 6 , la Société prévoit de pouvoir financer ses activités conformément à ses prévisions actuelles jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2027. A la date du présent communiqué, la trésorerie et les équivalents de trésorerie actuels de la Société ne sont pas suffisants pour couvrir ses besoins opérationnels actuellement prévus au cours des 12 prochains mois.

Si la Tranche C de l’Opération de Financement 3 est émise pour un produit potentiel pouvant atteindre 55,0 millions d'euros et les bons de souscription d'actions de la Tranche 3 précédemment émis dans le cadre du Financement Structuré 5 , représentant un produit potentiel pouvant atteindre 116,0 millions d'euros, sont intégralement exercés, la Société estime être en mesure de financer ses activités, conformément à son plan actuel, jusqu'au début du premier trimestre 2028 7 .

Au cours du premier semestre 2026, la Société a enregistré un effet de change positif sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie de 0,7 million d’euros, contre un effet négatif de - 0,7 million d’euros au premier semestre 2025, principalement en raison de l’évolution du taux de change EUR/USD.

Actualités de la Société

Le 2 septembre 2026, Inventiva a annoncé que le dernier patient avait effectué sa dernière visite à 72 semaines dans le cadre de l’étude clinique de Phase 3 NATiV3 évaluant lanifibranor dans le traitement de patients atteints de MASH avec une fibrose modérée à avancée 8 .

. NATiV3 a inclus 1 009 patients adultes atteints de MASH non cirrhotique confirmée par biopsie et présentant une fibrose F2/F3, ainsi que 410 patients supplémentaires inclus dans une cohorte exploratoire.

Inventiva prévoit de publier les résultats principaux (« topline ») de l’étude clinique de Phase 3 NATiV3 au quatrième trimestre 2026.

Sous réserve de résultats favorables de l’étude NATiV3, la Société prévoit de soumettre une demande d’autorisation réglementaire au premier semestre 2027 et se prépare à un éventuel lancement du lanifibranor aux États-Unis en 2028, sous réserve de son approbation par la Food and Drug Administration (“FDA”) américaine.

Depuis le début de l’année 2026, Inventiva a renforcé son équipe dirigeante avec la nomination d’ Axel-Sven Malkomes en qualité de Directeur financier (« Chief Financial Officer »), Susan Coles en qualité de Directrice juridique (« Chief Legal Officer »), Pamela Herbster en qualité de Directrice des ressources humaines (« Chief People Officer ») 9 et Chris Benecchi en qualité de Directeur des opérations (« Chief Operating Officer ») 10 .

et Chris Benecchi en qualité de Directeur des opérations (« Chief Operating Officer ») . Le Dr Barbara Krebs-Pohl, Ph.D., le Dr Anne Prener, M.D., Ph.D., et Mme Camilla Soenderby ont été nommés membres indépendants du Conseil d’administration de la Société, avec effet au 30 juin 2026, apportant l’expertise supplémentaire, la dimension internationale et les compétences stratégiques nécessaires pour accompagner la Société dans sa prochaine phase de développement et son potentiel développement commercial 11 .

Webcast des résultats financiers du premier semestre

La direction d’Inventiva tiendra une conférence téléphonique en anglais, suivie d’une séance de questions-réponses, le lundi 28 septembre 2026, à 8h00 (heure de New York, 14h00 (heure de Paris), afin de discuter des résultats financiers du premier semestre 2026. Les personnes souhaitant participer à la conférence téléphonique par téléphone et poser des questions doivent s’inscrire à l’avance ici . Après leur inscription, les participants recevront les informations de connexion par email. La retransmission en direct du webcast sera accessible dans la section Evènements du site internet d’Inventiva. Une rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible après l’évènement sur le site internet de la Société.

Prochaine conférence scientifique

American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) , Denver, Colorado, du 5 au 9 novembre 2026.

Prochaine publication de résultats financiers

Chiffre d’affaires et trésorerie et équivalents de trésorerie du troisième trimestre 2026 le lundi 23 novembre 2026 (avant l’ouverture des marchés européens et américains).

À propos du lanifibranor

Le lanifibranor, principal candidat-médicament d’Inventiva, est une petite molécule administrée par voie orale qui vise à induire des effets antifibrotiques, anti-inflammatoires ainsi que des effets bénéfiques sur les fonctions vasculaires et métaboliques de l’organisme, en activant les trois isoformes des récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes (« PPAR »), des protéines appartenant à la famille des récepteurs nucléaires qui régulent l’expression des gènes. Le lanifibranor est un agoniste des PPAR conçu pour cibler simultanément les trois isoformes PPAR avec une puissance modérée, grâce à une activation équilibrée de PPARα et PPARδ et à une activation partielle de PPARγ. Alors que d’autres agonistes des PPAR ciblent une ou deux isoformes, le lanifibranor est actuellement le seul agoniste pan PPAR en développement clinique pour le traitement de la MASH. Inventiva estime que le profil de liaison modéré et équilibré du lanifibranor aux trois isoformes PPAR contribue au profil de tolérance favorable observé à ce jour dans les études cliniques et précliniques. La FDA a accordé au lanifibranor les désignations « Breakthrough Therapy » et « Fast Track » pour le traitement de la MASH. Le lanifibranor est un médicament expérimental qui n’a été approuvé par aucune autorité réglementaire. Sa sécurité et son efficacité n’ont pas été établies.

À propos d'Inventiva

Inventiva est une société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la recherche et développement d’une petite molécule administrée par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH. La Société évalue actuellement le lanifibranor dans le cadre de l’étude clinique pivot de phase 3 pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive. Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA, ISIN : FR0013233012) et sur le Nasdaq Global Market aux États-Unis (symbole : IVA). https://www.inventivapharma.com

Contacts

Relations Investisseurs

David Nikodem: IR@inventivapharma.com

Relations Media

Lisa Buffington: media@inventivapharma.com

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions safe harbor du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’emploi de termes tels que, sans limitation, « croire », « anticiper », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « planifier », « rechercher », « estimer », « pouvoir », « devoir », « être conçu pour », « espérer », « viser », « potentiel », « opportunité », « possible », « objectif » et « poursuivre », ainsi que par d’autres expressions similaires. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, incluses dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent, sans limitation, des déclarations concernant l’avantage thérapeutique potentiel du lanifibranor, la disponibilité et le calendrier attendus des résultats de l’étude NATiV3, le calendrier des éventuelles soumissions réglementaires, les autorisations et la commercialisation du lanifibranor, les ressources en trésorerie et les dépenses d’Inventiva ainsi que sa capacité à obtenir des ressources financières supplémentaires, y compris les hypothèses et conditions y afférentes, et les activités futures, les attentes, les projets, la croissance et les perspectives d’Inventiva. Bien que la direction d’Inventiva estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont avertis que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à différents risques, éventualités et incertitudes, dont beaucoup sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle d’Inventiva, pouvant faire en sorte que les résultats et développements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés, sous-entendus ou projetés par les informations et déclarations prospectives. Ces risques, éventualités et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et au développement, aux données et analyses cliniques, ainsi qu'aux décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l'EMA, quant à l'opportunité et au moment d'approuver tout candidat-médicament, de même que leurs décisions concernant l'étiquetage et d'autres questions susceptibles d'affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces candidats-médicaments ; la dépendance d’Inventiva à l'égard des concédants de licence, des collaborateurs, des organismes de recherche sous contrat, des fournisseurs et des autres partenaires commerciaux ; la capacité d’Inventiva à atteindre les objectifs d’étape ; la capacité d’Inventiva d’obtenir un financement adéquat pour financer ses actions et poursuivre son exploitation, y compris la capacité d’Inventiva de conclure d’éventuelles opérations dans le calendrier prévu ou tout court, la capacité d’Inventiva de respecter et satisfaire les termes et conditions de ses documents de financement et si, quand et dans quelle mesure les garanties émises dans le cadre de l’Opération de Financement et autres instruments dilutifs, y compris les bons à souscription d’actions de Tranche 3, pourraient être exercés; la capacité d’Inventiva de mettre en oeuvre sa stratégie, y compris concernant la commercialisation, la mise sur le marché et la fabrication; les impacts potentiellement négatifs sur Inventiva des modifications législatives et réglementaires, des conditions défavorables dans son secteur d’activité, des événements géopolitiques, et des conflits en cours, des épidémies et des conditions macroéconomiques, notamment les évolutions des politiques commerciales internationales, l’inflation mondiale, les fluctuations des marchés financiers et du crédit, les droits de douane et autres barrières commerciales, et des autres risques et incertitudes décrits dans le Document d’Enregistrement Universel d’Inventiva pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 8 avril 2026, le Rapport Annuel d’Inventiva sur le Formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 8 avril 2026 et le Rapport Semestriel d’Inventiva pour la période comptable close le 30 juin 2026, déposé sur le Formulaire 6-K le 28 septembre 2026 comprenant ceux décrits sous la rubrique « Facteurs de risques », et dans les futurs dépôts auprès de la SEC. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont à jour à la date du communiqué. Sauf obligation légale, Inventiva décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement ultérieur dont Inventiva aurait connaissance.

1 Les dépôts à court terme étaient classés dans la catégorie « autres actifs courants » dans l’état consolidé de la situation financière selon les normes IFRS, et étaient considérés par la Société comme liquides et facilement disponibles.

2 Cf communiqué de presse du 30 juillet 2026.

3 Cf communiqué de presse du 2 juin 2026

4 Cf communiqué de presse du 2 juin 2026 et du 12 juin 2026

5 Cf communiqué de presse du 13 octobre 2024

6 Cf communiqué de presse du 2 juin 2026 (en particulier la description des engagements financiers regardant l'Opération de Financement)

7 Ces estimations sont fondées sur le plan d’affaires actuel de la Société et supposent l’émission réussie de la Tranche C de l’Opération de Financement, ainsi que l’exercice de l’intégralité des bons à souscription d’actions de la Tranche 3 précédemment émis par la Société dans le cadre du Financement Structuré, pour un produit potentiel pouvant atteindre 116,0 millions d’euros, et excluent tout paiement potentiel d’étapes clés dû à la Société ou payable par celle-ci, ainsi que toute dépense supplémentaire liée au candidat-médicament ou résultant de toute opération potentielle de prise de licence ou d’acquisition de candidats-médicaments ou de technologies supplémentaires, ou de tout développement de produit associé que la Société pourrait entreprendre. La Société pourrait avoir fondé ces estimations sur des hypothèses qui s’avéreraient inexactes et la Société pourrait être amenée à utiliser ses ressources plus rapidement que prévu. Ces estimations pourraient être réduites en cas d’augmentation des dépenses liées aux programmes de développement au-delà des attentes de la Société, ou si les programmes de développement progressent plus rapidement que prévu.

8 Cf communiqué de presse du 2 septembre 2026

9 Cf communiqué de presse du 22 avril 2026

10 Cf communiqué de presse du 31 aout 2026

11 Cf communiqué de presse du 30 juin 2026

Pièce jointe