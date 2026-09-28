Inventiva publie ses résultats financiers non audités du premier semestre 2026 et fait le point sur ses activités

Daix (France), New York (New York, États-Unis), le 28 septembre, 2026 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a publié aujourd’hui ses informations financières pour le premier semestre 2026, clos le 30 juin 2026, notamment sa trésorerie, ses flux de trésorerie et ses revenus, et a fait le point sur ses activités.
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