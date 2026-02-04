 Aller au contenu principal
Inventiva présentera au Guggenheim Emerging Outlook : Biotech Summit 2026
information fournie par Boursorama CP 04/02/2026 à 22:00

Daix (France), New York (États-Unis), le 4 février 2026 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé aujourd’hui que son Directeur général, Andrew Obenshain, a été invité à participer à un « fireside chat » lors du prochain Guggenheim Emerging Outlook: Biotech Summit 2026. La conférence se tiendra les 11 et 12 février 2026 au Lotte New York Palace à New York. La direction d’Inventiva tiendra également des réunions individuelles lors de la conférence.

