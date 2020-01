Inventiva éligible au SRD Long only sur le marché réglementé d'Euronext Paris

Daix (France), le 6 janvier 2020 - Inventiva (Euronext : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de maladies dans les domaines de la fibrose, de la surcharge lysosomale et de l'oncologie, annonce que ses actions sont désormais éligibles au Service de Règlement Différé (« SRD ») sur le segment Long-seulement(« SRD Long only »), suite à la révision annuelle par Euronext Paris.Le SRD Long only permettra aux personnes détenant un compte titres français d'acheter à découvert le titre Inventiva en différant leurs règlements, profitant ainsi d'un effet de levier à la hausse.