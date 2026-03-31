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Inventiva creuse ses pertes en 2025
information fournie par Zonebourse 31/03/2026 à 07:08

Inventiva publie une perte nette pour l'ensemble de l'année 2025 de -354,1 MEUR, contre -184,2 MEUR pour 2024, ainsi qu'une perte opérationnelle de -141 MEUR contre -97,6 MEUR l'année précédente.

Ce creusement de la perte opérationnelle traduit avant tout une augmentation des frais généraux et administratifs ( 32,1 MEUR pour atteindre 47,9 MEUR), sous l'effet notamment de 20,3 MEUR de charges liées aux rémunérations en actions.

Au 31 décembre 2025, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la société s'élevaient à 99,3 MEUR et ses dépôts à court terme à 131,6 MEUR, ce qui lui permettrait de financer ses opérations jusqu'au milieu du 1er trimestre 2027.

"Inventiva clôture l'exercice 2025 avec des ressources qui devraient nous permettre de financer nos opérations jusqu'à la publication attendue des résultats principaux de NATiV3 plus tard cette année", met en avant son directeur général Andrew Obenshain.

"Conformément à la progression de nos activités cliniques et opérationnelles, nous ajustons désormais notre calendrier de publication des résultats au 4e trimestre 2026", poursuit le dirigeant de la société biopharmaceutique.

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