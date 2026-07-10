Inventiva achève la restructuration de ses BSA BEI

Inventiva annonce la finalisation de la restructuration de ses BSA BEI annoncée le 2 juin, à la suite de l'émission d'environ 15,7 millions de nouveaux BSA au profit de la BEI et de la remise à la société, en vue de leur annulation, de l'ensemble des BSA restants initialement émis au profit de la BEI en janvier 2024 qui n'avaient pas été rachetés.

"La finalisation de cette restructuration des BSA de la BEI constitue une étape importante dans le renforcement de la structure du capital d'Inventiva et dans l'amélioration de l'alignement avec nos actionnaires", explique Andrew Obenshain, directeur général d'Inventiva.

"En remplaçant les BSA BEI historiques restants par des bons de souscription simplifiés qui ne comportent plus de mécanismes contractuels spécifiques de protection anti-dilutive, nous avons éliminé une source potentielle d'incertitude et de dilution futures", poursuit-il.

Selon lui, cette opération, conjuguée au refinancement plus large précédemment annoncé, offre à Inventiva une flexibilité financière accrue, alors que la société pharmaceutique poursuit le développement de lanifibranor, son agoniste pan-PPAR expérimental pour le traitement de la MASH.

Les nouveaux BSA BEI ne feront l'objet d'aucune admission à la cote ni à la négociation sur un marché et ne seront pas éligibles au règlement-livraison via Euroclear. Ils expireront le 4 janvier 2036 et sont exerçables à compter du 30 août 2026, jusqu'à leur date d'échéance.