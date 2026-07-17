Intuitive Surgical recule alors que les inquiétudes liées à l'Obamacare relancent le débat sur la demande dans le secteur des technologies médicales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Aux États-Unis, la croissance des interventions assistées par robot au deuxième trimestre ralentit à 12 %

* Le directeur général David Rosa estime que la prise en charge par l’assurance pourrait retarder les traitements non urgents

* Les sociétés de courtage révisent à la baisse leurs objectifs de cours

(Mise à jour des cours de l'action et ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6) par Siddhi Mahatole et Sriparna Roy

Vendredi, l'action d'Intuitive Surgical

ISRG.O a chuté de près de 10 % après avoir maintenu ses prévisions de croissance mondiale pour les interventions réalisées à l’aide de ses robots chirurgicaux da Vinci et averti que des modifications apportées à certains régimes d’assurance pourraient peser sur la demande.

Cet avertissement a ravivé les craintes que la suppression des subventions renforcées accordées aux régimes relevant de l’Affordable Care Act (ou « Obamacare ») ne freine la demande d’interventions non urgentes, un risque qu’Abbott ABT.N avait qualifié la veille d’"hypothèse erronée ".

HCA Healthcare HCA.N , le plus grand opérateur hospitalier américain à but lucratif, avait signalé en début de semaine un ralentissement de la demande d’interventions chirurgicales et une augmentation du nombre de patients non assurés, de nombreux Américains ayant renoncé à leurs régimes ACA après l’expiration des subventions accordées pendant la pandémie.

"Nous pensions que le secteur des technologies médicales allait connaître un soulagement après la publication des résultats d’ABT (et d’Abbott)", a déclaré Vijay Kumar, analyste chez Evercore ISI, ajoutant que le ralentissement des interventions d’Intuitive aux États-Unis, qui n’a jamais été aussi faible depuis trois ans, ravive le débat.

L'action Stryker SYK.N a reculé d'environ 2 %, tandis que d'autres entreprises du secteur des technologies médicales, telles que Boston Scientific BSX.N , ont glissé de 1 % et que Medtronic MDT.N a légèrement baissé. Abbott a quant à elle progressé de 3 %.

L'action d'Intuitive a chuté à 363,91 dollars. Cette vague de ventes semblait "de plus en plus exagérée", a déclaré Mike Kratky, analyste chez Leerink Partners, même si les changements liés à l'assurance ajoutent une part d'incertitude à la croissance du nombre d'interventions aux États-Unis.

LES CHANGEMENTS DE COUVERTURE AFFECTENT LE CALENDRIER DES SOINS

Intuitive prévoit que la croissance mondiale des interventions assistées par da Vinci en 2026 se situera près du point médian de ses prévisions , comprises entre 13,5 % et 15,5 %.

Les systèmes da Vinci sont utilisés dans un large éventail d’interventions, notamment les chirurgies bariatriques et les traitements des affections digestives, urologiques et cardiaques.

La croissance des interventions da Vinci aux États-Unis au deuxième trimestre s’est établie à 12 %, en baisse par rapport aux 14 % du premier trimestre et inférieure aux prévisions d’Intuitive en début d’année, principalement en raison d’un ralentissement des interventions pouvant être reportées, a indiqué la société.

"Lors de nos échanges avec nos clients, certains ont indiqué que les changements concernant la couverture des patients et la dynamique des primes pourraient avoir une incidence sur le moment où les patients sollicitent des soins et décident de suivre un traitement", a déclaré le directeur général David Rosa lors d’une conférence téléphonique jeudi.

L’expiration des subventions renforcées au titre de l’ACA (Affordable Care Act) a eu un "impact négatif modéré" sur la croissance des interventions da Vinci aux États-Unis au deuxième trimestre, a indiqué la société, sans toutefois le quantifier.

Au moins une douzaine de sociétés de courtage ont revu à la baisse leurs objectifs de cours pour le titre.