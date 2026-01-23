Intuitive Surgical en hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 janvier - ** Les actions du fabricant de matériel médical Intuitive Surgical ISRG.O augmentent de 4 % à 545,87 $ avant le marché

** La société annonce un bénéfice ajusté de 2,53 $/shr au 4ème trimestre contre une estimation moyenne de 2,40 $/shr par les analystes - données LSEG

** Les revenus trimestriels de 2,87 milliards de dollars de la société dépassent les attentes moyennes des analystes qui étaient de 2,86 milliards de dollars

** Les procédures mondiales utilisant les systèmes da Vinci et Ion ont augmenté de ~18% au 4ème trimestre, selon la société

** Les actions ont augmenté de ~9% en 2025