Intuitive Surgical dépasse ses estimations de bénéfices grâce à une forte demande de robots chirurgicaux

Intuitive Surgical ISRG.O a annoncé mardi un bénéfice et un chiffre d'affaires supérieurs aux prévisions pour le troisième trimestre, grâce à une demande croissante pour ses robots chirurgicaux utilisés dans les procédures peu invasives.

Les actions de la société basée à Sunnyvale, en Californie, ont bondi de 17 % dans les échanges prolongés.

La société, connue pour ses systèmes robotiques da Vinci, a connu une croissance régulière, car les hôpitaux ont rattrapé leur retard en matière de procédures différées et élargissent l'accès aux soins peu invasifs.

Le fabricant d'appareils médicaux a légèrement relevé sa prévision de marge brute ajustée pour 2025, qui devrait se situer entre 67 % et 67,5 % , contre 66 % et 67 % auparavant .

Cette fourchette actualisée tient compte d'un impact estimé des tarifs douaniers de 0,7 % du chiffre d'affaires, plus ou moins 10 points de base, par rapport à l'impact estimé précédemment de 1 % du chiffre d'affaires.

Plus de 80 % des instruments et accessoires du système da Vinci sont produits dans l'usine d'Intuitive au Mexique, tandis que l'entreprise est également présente en Chine et sur d'autres marchés internationaux.

L'entreprise s'attend désormais à ce que les procédures assistées par da Vinci dans le monde augmentent d'environ 17 % à 17,5 % en 2025, par rapport à la fourchette précédente de 15,5 % à 17 %.

Sur une base ajustée, le fabricant de dispositifs médicaux a gagné 2,40 $ par action pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant les estimations des analystes de 1,98 $ par action, selon les données de LSEG.

La société a déclaré des revenus de 2,51 milliards de dollars pour le troisième trimestre, par rapport aux estimations des analystes de 2,40 milliards de dollars.