Intuitive Surgical bondit après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations

22 octobre - ** Les actions du fabricant de matériel médical Intuitive Surgical ISRG.O ont bondi de 16,5% à 539,11 $ avant le marché

** La société a affiché un chiffre d'affaires de 2,51 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant l'estimation de 2,40 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Bénéfice ajusté par action de 2,40 $ au 3e trimestre, supérieur aux prévisions de 1,98 $

** La société s'attend à ce que la croissance des procédures pour son système chirurgical robotique da Vinci soit d'environ 17% à 17,5% en 2025, contre 15,5% à 17% prévus précédemment

** Intuitive reste à la tête d'un marché qui se convertit à la robotique - William Blair

** La société s'attend maintenant à un impact estimé des tarifs douaniers de 0,7 % du chiffre d'affaires, plus ou moins 10 points de base, par rapport à l'impact de 1 % du chiffre d'affaires, plus ou moins 20 points de base, prévu précédemment

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de ~11% depuis le début de l'année