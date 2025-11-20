Intuit prévoit une croissance du chiffre d'affaires trimestriel supérieure aux estimations grâce à une forte demande d'outils financiers

Intuit INTU.O a annoncé jeudi une croissance de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieure aux estimations de Wall Street, signe d'une demande croissante pour ses outils de gestion financière alimentés par l'intelligence artificielle.

Les actions de la société ont augmenté de près de 3 % dans les échanges prolongés.

La société, qui propose des produits tels que le logiciel de préparation des impôts TurboTax, le portail financier Credit Karma et l'outil de comptabilité QuickBooks, bénéficie du fait que les clients recherchent de plus en plus des conseils financiers personnalisés et des solutions automatisées pour des tâches telles que la tenue de livres.

Mardi, Intuit a signé un accord pluriannuel d'une valeur de plus de 100 millions de dollars avec OpenAI pour utiliser les modèles d'IA du fabricant de ChatGPT afin d'alimenter les agents d'IA de l'entreprise, des systèmes capables de prendre des mesures au nom des utilisateurs.

L'entreprise redouble d'efforts pour développer des expériences "faites pour vous" qui combinent l'IA et les services assistés par des experts, afin d'aider les clients à gérer leurs pistes de vente jusqu'au flux de trésorerie.

Plus tôt dans la journée, la société a nommé Bill McDermott, directeur général de ServiceNow NOW.N , et Adena Friedman, directeur général de Nasdaq NDAQ.O , à son conseil d'administration, à compter d'août 2026, tandis que le directeur général d'Intuit, Sasan Goodarzi, deviendra président du conseil d'administration le 22 janvier 2026.

Intuit prévoit une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 14 % à 15 % pour le deuxième trimestre se terminant le 31 janvier, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 12,8 %, selon les données compilées par LSEG.

Cependant, son bénéfice ajusté par action prévu entre 3,63 et 3,68 dollars pour le trimestre est inférieur à l'estimation de 3,83 dollars.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 18 % pour atteindre 3,89 milliards de dollars, dépassant largement les estimations de 3,76 milliards de dollars.

Le bénéfice par action ajusté de 3,34 dollars a également dépassé les estimations de 3,09 dollars pour le trimestre clos le 31 octobre.

"Nous sommes confiants dans la réalisation d'une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et d'une augmentation de la marge cette année, et nous réitérons nos prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2026", a déclaré lechef des finances, Sandeep Aujla.

Le conseil d'administration a également approuvé un dividende trimestriel de 1,20 $ par action, soit une augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente.