Intuit prévoit un bénéfice inférieur aux estimations en raison de dépenses de marketing plus élevées pendant la saison des impôts aux États-Unis

Intuit prévoit une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 10 % au troisième trimestre

Le chiffre d'affaires de l'entreprise au deuxième trimestre a augmenté de 17 % pour atteindre 4,65 milliards de dollars

Intuit a conclu des partenariats avec les startups d'IA Anthropic et OpenAI

(Ajoute des actions au paragraphe 2) par Jaspreet Singh

Intuit INTU.O a prévu un bénéfice pour le troisième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street jeudi, alors qu'elle prévoit des dépenses de marketing plus élevées pour attirer plus de clients pendant la saison des impôts aux États-Unis.

Les actions de la société ont chuté d'environ 3 % dans les échanges prolongés.

Le troisième trimestre est généralement le plus fort pour Intuit, car la saison des impôts stimule la demande pour les outils de gestion financière de la société tels que TurboTax, Credit Karma et QuickBooks.

L'Internal Revenue Service (IRS), l'agence du gouvernement fédéral américain, a commencé à accepter les déclarations d'impôts fédéraux le 26 janvier de cette année, la date limite de dépôt étant fixée au 15 avril.

Le directeur financier d'Intuit, Sandeep Aujla, a déclaré à Reuters que des dépenses accrues en matière de marketing et d'assistance à la clientèle seraient déployées au troisième trimestre pour tirer parti de la saison des impôts et stimuler la croissance dans les segments de l'assistance fiscale et de QuickBooks.

La société prévoit un bénéfice ajusté par action de 12,45 à 12,51 dollars pour le troisième trimestre se terminant le 30 avril, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 12,95 dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise prévoit une croissance du chiffre d'affaires d'environ 10 % pour le trimestre, ce qui correspond largement à l'estimation moyenne des analystes, qui tablent sur une croissance de 9,9 %.

Ces prévisions interviennent alors que le marché craint que l'utilisation croissante des outils d'IA n'érode la demande de logiciels traditionnels, car les clients recherchent de plus en plus des conseils financiers personnalisés et des solutions automatisées pour des tâches telles que la tenue des comptes.

Pour mieux concurrencer des rivaux tels que H&R Block

HRB.N , NetSuite d'Oracle ORCL.N et la plateforme Dynamics 365 de Microsoft MSFT.O , Intuit a signé des accords pluriannuels avec les startups d'IA Anthropic et OpenAI pour intégrer leurs modèles frontaliers dans son logiciel.

"Nous payons OpenAI et Anthropic pour leurs capacités. Nous ne leur versons pas de part de revenus", a déclaré Aujla, ajoutant que plus de 3 millions de clients utilisent les agents d'IA de l'entreprise.

Intuit a réitéré ses prévisions pour l'exercice 2026 et a déclaré que son chiffre d'affaires du deuxième trimestre avait augmenté de 17 % pour atteindre 4,65 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 4,53 milliards de dollars.