Intuit boudé pour ses piètres perspectives annuelles

Intuit plonge de 4,2% à 342 USD en début de séance à Wall Street, victime de la réaction négative des marchés aux perspectives dévoilées par le spécialiste des logiciels de gestion fiscale et comptable destinés aux particuliers et aux PME, à l'occasion de la publication de ses résultats du dernier trimestre de l'exercice 2026.

Des chiffres plutôt meilleurs que prévu pour le dernier trimestre...

Intuit a dévoilé mardi soir, au titre de son 4e trimestre 2026, un BPA non-GAAP de 4,03 USD, dépassant de 13% le consensus selon Jefferies, ainsi qu'un résultat d'exploitation ajusté de 1,45 MdUSD, pour des revenus en augmentation de 14% à 4,35 MdsUSD, un niveau supérieur de 2% aux attentes.

Ainsi, sur l'ensemble de l'exercice, l'éditeur de logiciels californien a engrangé, toujours en données non-GAAP, un BPA en progression de 20% à 24,27 USD, un résultat d'exploitation en croissance de 18% à 8,9 MdsUSD et des revenus en hausse de 14% à 21,4 MdsUSD.

"Nous avons dépassé les 20 MdsUSD de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année grâce à une croissance soutenue par nos Big Bets qui, collectivement, ont augmenté de 34% et représentaient 30% du chiffre d'affaires annuel", explique son PDG, Sasan Goodarzi.

"Notre stratégie est de gagner en tant que plateforme experte pilotée par l'IA en créant un système financier d'intelligence qui fait de plus en plus le travail pour les consommateurs, les entreprises et les comptables, et les aide à atteindre les résultats qui comptent le plus", poursuit-il.

"En regardant vers l'avenir, nous nous concentrons sur la croissance de nos Big Bets, l'accélération de la croissance de la clientèle et la prise de décisions délibérées pour créer une base solide pour une croissance durable à long terme", conclut le dirigeant.

...mais des perspectives largement décevantes

Si les chiffres du trimestre écoulé se sont montrés globalement satisfaisants au regard des attentes, on ne peut en dire autant des objectifs affichés par la direction pour son 1er trimestre 2027 et pour l'ensemble de l'exercice qui commence.

Pour le trimestre en cours, Intuit vise un BPA ajusté de 2,44 à 2,48 USD et un chiffre d'affaires de 4,29 à 4,31 MdsUSD, tous deux inférieurs aux consensus, qui s'établissaient respectivement à 4,04 USD et 4,35 MdsUSD, d'après Jefferies.

Concernant l'exercice 2027 dans son ensemble, le groupe table sur un BPA ajusté de 22,88 à 23,12 USD, contre 27,32 USD anticipés en moyenne par les analystes, et un chiffre d'affaires de 23,28 à 23,51 MdsUSD, contre un consensus de 23,72 MdsUSD.

Intuit invoque notamment les difficultés de Mailchimp, le recul persistant de ses logiciels pour ordinateurs de bureau et la baisse du revenu moyen par client de TurboTax. Les ventes de TurboTax ne devraient progresser que de 2% à 3%, tandis que celles de Mailchimp sont attendues stables ou en recul de 1%.

Jefferies reste néanmoins à l'achat

"Nous pensons que les objectifs 2027 ont été fixés à un niveau suffisamment bas pour qu'il soit très difficile pour Intuit de manquer les cibles", juge cependant Jefferies, qui maintient sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 500 USD.

Le broker souligne notamment que l'objectif de revenus annuels implique une croissance de 9% à 10%, représentant une baisse de plus de 400 points de base par rapport à la croissance enregistrée en 2026, et note qu'Intuit n'est pas descendu sous les 10% depuis l'exercice 2015.

Estimant donc que ces objectifs initiaux pour 2027 sont susceptibles d'être relevés, Jefferies voit un point d'entrée attractif sur l'action, d'autant plus que le ratio PER, à 12,8 fois le BPA attendu pour 2028, est le 2e plus bas parmi les éditeurs de logiciels qu'il couvre, après Adobe.