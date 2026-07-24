Communiqué de presse INTRASENSE
Report de la publication des Résultats Semestriels 2026 et du rapport financier semestriel au 28 septembre
Intrasense, expert français des solutions d’imagerie médicale enrichies par l’IA facilitant le diagnostic, la prise de décision et le suivi thérapeutique (« Intrasense » ou la « Société »), annonce le report de sa publication des résultats semestriels 2026 et du rapport financier semestriel initialement prévue le 15 septembre 2026. Ce report fait suite au décalage de calendrier de la Société Guerbet.
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