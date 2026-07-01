Communiqué de presse INTRASENSE



Projet de cession de l’activité Myrian® d’Intrasense à EDL et accélération de la transformation d’Intrasense en « pure player » de l’intelligence artificielle appliquée à l’oncologie.



Une opération structurante qui permettrait à Intrasense de concentrer ses ressources sur le développement de sa plateforme DUOnco™ et sur le lancement de son plan stratégique IN2ONCO



Intrasense, expert français des solutions d’imagerie médicale enrichies par l’IA facilitant le diagnostic, la prise de décision et le suivi thérapeutique (« Intrasense » ou la « Société »), annonce avoir reçu de la société EDL une offre ferme et irrévocable portant sur l’acquisition de son activité Myrian®.