 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 809,50
+0,69%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Intrasense obtient une certification CE dans le cancer pancréatique
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 18:09

(Zonebourse.com) - Intrasense annonce la certification CE de DUOnco Pancreas, solution d'intelligence artificielle pour l'analyse d'images médicales, ciblant la détection précoce des lésions pancréatiques.

Selon le directeur général Alexandre Salvador, cet outil facilite l'identification de tumeurs de moins de 2 cm, augmentant le taux de survie potentiel jusqu'à 30%.

L'IA analyse automatiquement les images, segmente le canal pancréatique principal et hiérarchise les anomalies selon trois niveaux de priorité.

Ce marquage CE autorise désormais le déploiement clinique en Europe, conformément à la réglementation MDR 2017/745. DUOnco Pancreas rejoint la gamme multi-organes DUOnco, déjà dotée de solutions pour le foie et les os, co-développée avec Guerbet.

Valeurs associées

INTRASENSE
0,2880 EUR Euronext Paris +0,35%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank