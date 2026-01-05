 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street portée par les perspectives pétrolières au Venezuela
information fournie par AFP 05/01/2026 à 16:17

Un opérateur à la Bourse de New York le 2 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Un opérateur à la Bourse de New York le 2 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évolue en hausse lundi, profitant de l'intention affichée par la Maison-Blanche d'autoriser les compagnies pétrolières américaines à exploiter les gigantesques réserves de brut du Venezuela, après l'enlèvement par les Etats-Unis du président déchu Nicolas Maduro.

Vers 15H00 GMT, le Dow Jones prenait 1,19%, l'indice Nasdaq avançait de 0,74% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,62%.

Nicolas Maduro est arrivé lundi dans un tribunal de New York pour y comparaître, deux jours après avoir été enlevé à Caracas lors d’une opération militaire américaine choc.

"Cette évolution a secoué les instances politiques du monde entier, mais on ne peut pas dire qu'elle ait ébranlé les marchés boursiers mondiaux", a souligné Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

"En général, Wall Street ne réagit pas beaucoup aux affrontements militaires, surtout lorsqu'ils sont d'une ampleur aussi réduite et qu'ils ne sont pas susceptibles d'avoir un impact sur l'économie mondiale", a relevé auprès de l'AFP Sam Stovall, analyste de CFRA.

L'évènement profite aux grandes compagnies pétrolières américaines, après que le président Donald Trump a assuré samedi qu'elles seraient autorisées à se rendre au Venezuela pour exploiter les réserves de brut de ce pays d'Amérique latine.

L'action du groupe Chevron, déjà présent au Venezuela, grimpait de 3,08% lundi à Wall Street, vers 15H00 GMT. Exxon Mobil prenait de son côté 0,75% et ConocoPhillips avançait de 1,33%. Le spécialiste des services pour l'industrie pétrolière Halliburton bondissait de 7,66%.

Le Venezuela dispose des plus grandes réserves de pétrole prouvées du monde, devant l'Arabie saoudite et l'Iran, mais sa production actuelle reste faible, à environ 1 million de barils par jour.

"L'intervention américaine aura probablement pour effet d'améliorer la production du Venezuela", a estimé Sam Stovall. "Cela devrait donc, a-t-il ajouté, faire baisser le prix du pétrole à long terme et, par conséquent, réduire l'inflation", une bonne nouvelle pour l'économie américaine.

Lundi marque aussi le retour à la Bourse de New York de nombreux investisseurs, après les fêtes de fin d'année.

Après avoir soldé quelques positions ces dernières semaines, les acteurs du marché "se tournent vers les actions qu'ils souhaitent détenir pour l'année à venir", a noté Sam Stovall.

Plusieurs indicateurs économiques américains doivent être publiés dans les prochains jours, dont le plus attendu est le rapport sur l'emploi en décembre, qui doit paraître vendredi.

Publié lundi, l'indice ISM d'activité industrielle aux Etats-Unis pour le mois de décembre est ressorti en deçà des attentes, continuant de se contracter. Il s'agit de son plus bas niveau en 2025.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à dix ans se détendait vers 14H55 GMT, à 4,17%, contre 4,19% à la clôture vendredi.

Côté entreprises, les valeurs de la défense profitaient de l'opération américaine au Venezuela. Lockheed Martin prenait 2,50%, Northrop Grumman 2,20% et General Dynamics gagnait 2,50%.

Le fournisseur de solutions technologiques QXO du milliardaire Brad Jacobs bondissait de 6,34%, à 20,97 dollars, après avoir obtenu plus d'un milliard de dollars d'investissements auprès d'acteurs du private equity, menés par le fonds Apollo.

Le laboratoire pharmaceutique Novo Nordisk (+3,19% à 54,06 dollars) était dans le vert au premier jour du lancement d'une version en comprimé de son traitement anti-obésité phare Wegovy.

Nasdaq

Venezuela

Valeurs associées

CHEVRON
161,581 USD NYSE +3,66%
CONOCOPHILLIPS
97,781 USD NYSE +1,12%
EXXON MOBIL
123,150 USD NYSE +0,42%
GENL DYNAMICS CO
352,835 USD NYSE +2,75%
HALLIBURTON
31,745 USD NYSE +7,28%
LOCKHEED MARTIN
509,570 USD NYSE +2,53%
NORTHROP GRUMMAN
596,140 USD NYSE +1,78%
S&P GLOBAL
531,390 USD NYSE +3,66%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cette image diffusée par Donald Trump sur son réseau Truth Social le 3 janvier 2026 présente le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro après sa capture par les forces spéciales américaines President Donald Trump said Saturday that US forces had captured Venezuelan leader Nicolas Maduro after launching a "large scale strike" on the South American country. "The United States of America has successfully carried out a large scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the Country," Trump said on Truth Social. ( US President Donald Trump's TRUTH Social account / HANDOUT )
    Maduro est arrivé au tribunal de New York pour sa première comparution après sa capture
    information fournie par AFP 05.01.2026 16:36 

    Le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro est arrivé lundi pour comparaître devant un tribunal de New York, deux jours après avoir été enlevé à Caracas lors d’une opération militaire américaine choc qui ouvre la voie au projet de Washington de contrôler ce ... Lire la suite

  • Le président chinois Xi Jinping et le président sud-coréen Lee Jae Myung à Pékin
    Le président sud-coréen veut restaurer les liens avec la Chine en 2026
    information fournie par Reuters 05.01.2026 16:32 

    Le président sud-coréen Lee Jae-myung a déclaré lundi vouloir ouvrir une "nouvelle phase" dans les relations avec la Chine, après avoir rencontré son homologue ‍Xi Jinping lors de sa premier visite à Pékin depuis son entrée en fonction en juin. "Ce sommet sera ... Lire la suite

  • Comparution initiale du président vénézuélien Nicolas Maduro devant les autorités fédérales américaines, à Manhattan
    La Suisse gèle les avoirs de Maduro après sa capture par les USA
    information fournie par Reuters 05.01.2026 16:31 

    ZURICH, 5 janvier - La Suisse a décidé lundi de bloquer avec effet immédiat les éventuels avoirs en Suisse de ‍Nicolas Maduro et d’autres personnes qui lui sont liées, après la capture du président vénézuélien par les forces spéciales américaines dans la nuit de ... Lire la suite

  • Une manifestation contre l'accord entre l'UE et le Mercosur, à Wiskitki, en Pologne ,le 30 décembre 2025 ( AFP / Wojtek RADWANSKI )
    Mercosur: l'UE compte bientôt signer l'accord
    information fournie par AFP 05.01.2026 16:31 

    La Commission européenne n'en démord pas: Bruxelles espère "bientôt" signer l'accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur, grâce à des "progrès" dans les discussions entre Européens, malgré la colère des agriculteurs. Ce lundi, la porte-parole ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank