Wall Street portée par les perspectives pétrolières au Venezuela

Un opérateur à la Bourse de New York le 2 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évolue en hausse lundi, profitant de l'intention affichée par la Maison-Blanche d'autoriser les compagnies pétrolières américaines à exploiter les gigantesques réserves de brut du Venezuela, après l'enlèvement par les Etats-Unis du président déchu Nicolas Maduro.

Vers 15H00 GMT, le Dow Jones prenait 1,19%, l'indice Nasdaq avançait de 0,74% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,62%.

Nicolas Maduro est arrivé lundi dans un tribunal de New York pour y comparaître, deux jours après avoir été enlevé à Caracas lors d’une opération militaire américaine choc.

"Cette évolution a secoué les instances politiques du monde entier, mais on ne peut pas dire qu'elle ait ébranlé les marchés boursiers mondiaux", a souligné Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

"En général, Wall Street ne réagit pas beaucoup aux affrontements militaires, surtout lorsqu'ils sont d'une ampleur aussi réduite et qu'ils ne sont pas susceptibles d'avoir un impact sur l'économie mondiale", a relevé auprès de l'AFP Sam Stovall, analyste de CFRA.

L'évènement profite aux grandes compagnies pétrolières américaines, après que le président Donald Trump a assuré samedi qu'elles seraient autorisées à se rendre au Venezuela pour exploiter les réserves de brut de ce pays d'Amérique latine.

L'action du groupe Chevron, déjà présent au Venezuela, grimpait de 3,08% lundi à Wall Street, vers 15H00 GMT. Exxon Mobil prenait de son côté 0,75% et ConocoPhillips avançait de 1,33%. Le spécialiste des services pour l'industrie pétrolière Halliburton bondissait de 7,66%.

Le Venezuela dispose des plus grandes réserves de pétrole prouvées du monde, devant l'Arabie saoudite et l'Iran, mais sa production actuelle reste faible, à environ 1 million de barils par jour.

"L'intervention américaine aura probablement pour effet d'améliorer la production du Venezuela", a estimé Sam Stovall. "Cela devrait donc, a-t-il ajouté, faire baisser le prix du pétrole à long terme et, par conséquent, réduire l'inflation", une bonne nouvelle pour l'économie américaine.

Lundi marque aussi le retour à la Bourse de New York de nombreux investisseurs, après les fêtes de fin d'année.

Après avoir soldé quelques positions ces dernières semaines, les acteurs du marché "se tournent vers les actions qu'ils souhaitent détenir pour l'année à venir", a noté Sam Stovall.

Plusieurs indicateurs économiques américains doivent être publiés dans les prochains jours, dont le plus attendu est le rapport sur l'emploi en décembre, qui doit paraître vendredi.

Publié lundi, l'indice ISM d'activité industrielle aux Etats-Unis pour le mois de décembre est ressorti en deçà des attentes, continuant de se contracter. Il s'agit de son plus bas niveau en 2025.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à dix ans se détendait vers 14H55 GMT, à 4,17%, contre 4,19% à la clôture vendredi.

Côté entreprises, les valeurs de la défense profitaient de l'opération américaine au Venezuela. Lockheed Martin prenait 2,50%, Northrop Grumman 2,20% et General Dynamics gagnait 2,50%.

Le fournisseur de solutions technologiques QXO du milliardaire Brad Jacobs bondissait de 6,34%, à 20,97 dollars, après avoir obtenu plus d'un milliard de dollars d'investissements auprès d'acteurs du private equity, menés par le fonds Apollo.

Le laboratoire pharmaceutique Novo Nordisk (+3,19% à 54,06 dollars) était dans le vert au premier jour du lancement d'une version en comprimé de son traitement anti-obésité phare Wegovy.

Nasdaq