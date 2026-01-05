La neige perturbe le trafic dans l'ouest de la France, 26 départements en vigilance orange

Vue aérienne d'un étang gelé à Hédé-Bazouges, en Ille-et-Vilaine, lors d'une vague de froid, le 5 janvier 2026 ( AFP / Damien MEYER )

La neige qui est tombée en abondance lundi sur l'ouest de la France a provoqué d'importantes perturbations routières, particulièrement en Normandie, placée en vigilance orange pour neige-verglas comme la Bretagne et l'Ile-de-France.

Au total, Météo-France a placé 26 départements, du Poitou-Charentes au bassin parisien, en vigilance orange jusqu'à mardi matin en raison des intempéries.

Lundi matin, des chutes de neige notables ont frappé la Manche et la Seine-Maritime, provoquant de fortes pertubations sur certains axes routiers, comme l'autoroute A84 dans la Manche ou les autoroutes A28 et A29 en Seine-Maritime, entre Rouen et Abbeville.

"Le département de la Manche connaît un épisode neigeux d'ampleur exceptionnelle depuis hier (dimanche) soir", avec trois à sept centimètres de neige en plaine, a déclaré le préfet de la Manche, Marc Chappuis, interrogé sur BFMTV dans la matinée.

Les pompiers de la Manche ont recensé 13 accidents de la circulation "en lien avec les conditions météorologiques", qui ont fait autant de blessés légers.

La neige a notamment perturbé la circulation sur la rocade de Coutances (Manche), où les automobilistes ont été contraints de stationner sur le bas-côté le temps de dégager les voies.

En Seine-Maritime voisine, "face à l'intensification des chutes de neige", l'interdiction de circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes a été étendue à tous les axes du département, a annoncé la préfecture, qui a déploré le non-respect de cette mesure mise en oeuvre depuis dimanche soir sur certaines voies.

Des mesures similaires ont été mises en oeuvre dans la plupart des départements concernés par la vigilance orange, comme en Bretagne ou en Normandie où les transports scolaires ont également été suspendus par mesure de précaution.

La Région Normandie a reconduit cette mesure mardi pour "l'ensemble des lignes de transports scolaires et commerciales dans tous les départements normands".

- Paris et sa région touchés -

Selon le dernier bulletin de Météo-France, les chutes de neige devaient continuer toute la matinée de lundi sur les départements côtiers entre Bretagne et Normandie, avec une tenue au sol rapide compte-tenu des températures négatives ( AFP / ROBERT FRANCOIS )

La préfecture des Yvelines, où plusieurs centimètres de neige sont attendus lundi après-midi, a invité sur X les parents à récupérer leurs enfants "à partir de 15H00" et incite les employeurs, "lorsque cela est possible, à permettre aux salariés de quitter leur lieu de travail à partir de 15H00". Les transports scolaires sont suspendus dans le département pour la journée de mardi.

Ce sont 1.250 places d’hébergement supplémentaires qui ont été ouvertes à Paris depuis l’activation du plan grand froid le 28 décembre, qui ont permis de mettre plus de 1.000 personnes à l’abri, a indiqué lundi le préfet d’Ile-de-France, Marc Guillaume. Depuis le 28 décembre, 17 lieux d’hébergements ont été ouverts, a-t-il ajouté.

"Il faut qu'on poursuive cet effort parce qu'il va faire froid pendant trois jours", a insiste M. Guillaume.

Les chutes de neige pourraient atteindre localement entre cinq et sept centimètres sur les routes et les trottoirs de la région parisienne, avant de s'étendre aux Pays de la Loire et au Poitou-Charentes. La Vendée et la Charente-Maritime sont les plus exposés aux intempéries dans la soirée, prévient Météo-France.

Un étang gelé Hédé-Bazouges, en Ille-et-Vilaine, le 5 janvier 2026 ( AFP / Damien MEYER )

"Dans la nuit de lundi à mardi, après les chutes de neige, les gelées seront encore marquées, ce qui rendra les conditions de circulation très délicates jusqu'à mardi matin", souligne l'institut.

Cette vigilance orange pour neige et verglas est valable jusqu'à mardi matin et une nouvelle extension pourrait être annoncée dans la journée.

Sur le reste de la France, le temps est "glacial avec de fortes gelées et des brouillards givrants parfois tenaces", du Poitou au Centre et au Nord-Est, selon Météo-France.