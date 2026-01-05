 Aller au contenu principal
Domino's Pizza chute après la rétrogradation de TD Cowen à "hold" (conserver)
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 16:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - ** Les actions de Domino's Pizza DPZ.O ont baissé d'environ 3 % à 412,27 $ dans les premiers échanges

** TD Cowen rétrograde l'action de "acheter" à "conserver" et réduit l'objectif de cours de 500 $ à 460 $

** La société de courtage cite des préoccupations concernant la catégorie de livraison de pizza et les défis posés par les consommateurs à faible revenu

** "Bien que nous appréciions l'agilité de la direction à introduire de nouvelles offres de prix dans le cadre de son plan stratégique, la stratégie a évolué dans cette direction plus que nous ne l'avions prévu et nous voulons être attentifs à l'évolution des thèses" - TD Cowen

** 19 des 35 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 13 comme "conservée" et 3 comme "vendue" ou inférieure; l'objectif de cours médian est de 510 $ - données compilées par LSEG

** L'action a terminé l'année 2025 en baisse marginale

