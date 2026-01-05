Le président sud-coréen veut restaurer les liens avec la Chine en 2026

Le président chinois Xi Jinping et le président sud-coréen Lee Jae Myung à Pékin

Le président sud-coréen Lee Jae-myung a déclaré lundi vouloir ouvrir une "nouvelle phase" dans les relations avec la Chine, après avoir rencontré son homologue ‍Xi Jinping lors de sa premier visite à Pékin depuis son entrée en fonction en juin.

"Ce sommet sera une occasion importante pour faire de 2026 la première année de restauration à grande échelle des relations ‌entre la Corée et la Chine", a affirmé Lee Jae-myung. "Je suis convaincu que les efforts visant à développer la coopération stratégique et le partenariat entre les deux pays pour en faire ​une tendance irréversible de l’époque se poursuivront."

Cette visite témoigne de l’intérêt marqué de la Chine ⁠pour un renforcement de la coopération économique et du tourisme avec son voisin, alors que ses relations avec le Japon se sont fortement dégradées, estiment des analystes.

"Il ⁠y a plus de 80 ans, ‍la Chine et la Corée du Sud ont consenti d’énormes sacrifices nationaux et ⁠remporté la victoire contre le militarisme japonais", a dit Xi Jinping à Lee Jae-myung, selon l’agence officielle chinoise Xinhua.

Les deux pays doivent "préserver la paix et la stabilité en Asie du Nord-Est", a ajouté le président ​chinois.

La visite du président sud-coréen dans la capitale chinoise intervient dans un contexte de tensions mondiales croissantes après des tirs de missiles balistiques par la Corée du Nord et un assaut des Etats-Unis au Venezuela.

Xi Jinping, évoquant ⁠une "situation internationale de plus en plus chaotique et complexe", a déclaré que la Chine et ​la Corée du Sud devraient faire des "choix stratégiques corrects".

Ces propos suggèrent que ​la Chine souhaite que Séoul ​se range du côté de Pékin plutôt que de Washington dans les relations avec Taïwan, et respecte ​la position de Pékin concernant la situation au Venezuela ⁠a estimé Seok Byoung-hoon, professeur à l’université Ewha Womans à Séoul.

Les deux pays ont par ailleurs signé 15 accords lors du sommet, selon les chaînes de télévision sud-coréennes et chinoises, notamment des documents sur la coopération dans les domaines de la technologie, de la propriété intellectuelle et des transports.

Le ministère sud-coréen du Commerce a ‌annoncé lundi la signature de ces neuf accords et précisé qu’Alibaba International, Lenovo et le distributeur sud-coréen Shinsegae figuraient parmi les entreprises signataires.

La visite d'Etat de Lee Jae-myung en Chine, qui a débuté dimanche, doit se poursuivre jusqu'à mercredi.

(Jihoon Lee et Joyce Lee et Heejin Kim à Séoul, Ethan Wang, Xiuhao Chen et le bureau de Pékin, avec Hyunjoo Jin, version française Elena Smirnova et Elizaveta Zhuravleva, édité par ‌Blandine Hénault et Kate Entringer)