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Intrasense entre en négociations exclusives avec EDL pour céder Myrian
information fournie par Zonebourse 01/07/2026 à 18:38

Intrasense a annoncé avoir reçu une offre ferme et irrévocable de l'éditeur européen EDL en vue de la cession de son activité de visualisation avancée Myrian.

L'opération valorise cette activité jusqu'à 5,775 millions d'euros, dont une partie sera versée à la réalisation de la transaction et le solde sous forme de compléments de prix (earn-outs) liés à l'atteinte d'objectifs contractuels. Environ deux tiers du montant total devraient être perçus d'ici la fin de l'exercice 2026, le reliquat étant attendu en 2027 et 2028 sous réserve de la réalisation des conditions prévues.

Le périmètre de la cession comprend les actifs technologiques, la propriété intellectuelle, les contrats clients et partenaires, ainsi que les équipes dédiées à Myrian. Une vingtaine de collaborateurs ont ainsi vocation à rejoindre EDL, qui entend poursuivre le développement de la solution et assurer la continuité des services auprès des clients.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de transformation d'Intrasense, qui cherche à accélérer son repositionnement sur les solutions d'imagerie médicale enrichies par l'intelligence artificielle. La signature définitive de l'accord reste toutefois conditionnée à l'achèvement de la procédure d'information-consultation des représentants du personnel.

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